Andorra Business i empreses andorranes són al 4YFN, l’esdeveniment per a startups del Mobile World Congress

L’estand d’Andorra Business al Mobile World Congress (Andorra Business)

Per quart any consecutiu Andorra Business participa al 4 Years From Now (4YFN) l’esdeveniment per a startups del Mobile World Congress que se celebra fins dijous a Fira Gran Via de Barcelona. I ho fa acompanyat de 8 empreses del país (Agile Compass, Andorrix Services, ARC Institute, GosGuapos, Idunity, Inmobalize, Montpackers i Space Media) que estan mostrant els seus projectes i models de negoci i que aprofiten aquesta cita internacional per a establir nous contactes professionals.

La delegació andorrana està encapçalada pel secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo. Saura ha destacat que “l’estand d’Andorra Business és una bona oportunitat per a les startups del país per a promocionar les seves solucions innovadores i per a donar-se a conèixer per a possibles col·laboracions amb inversors”.

Per la seva banda Hidalgo, ha assenyalat que “tornem a estar al 4YFN amb 8 empreses que són molt tecnològiques dintre de l’ecosistema startup i molt en la línia del que es veu en aquest saló: intel·ligència artificial, Blockchain, desenvolupament… Estem molt contents d’acompanyar-los a buscar inversors, socis tecnològics i evidentment també clients”.

Paral·lelament la delegació andorrana ha aprofitat el desplaçament a Barcelona per a mantenir diverses reunions bilaterals com les mantingudes amb representants dels Governs canadencs, lituà i estatunidenc.

En aquesta desena edició, l’espai expositiu s’ha ampliat a dos pavellons i participen més de 800 expositors de tot el món i 350 ponents. Entre els noms propis destaca la presència de Nigel Toon, conseller delegat i cofundador de Graphcore, la companyia britànica que fabrica i comercialitza semiconductors d’intel·ligència artificial, l’exjugador de bàsquet, Pau Gasol, que l’any passat va crear Gasol16 Ventures per a conjuntar els seus projectes d’inversió, assessoria i aliances empresarials per a recolzar el teixit emprenedor, o els fundadors d’unicorns espanyols, unes companyies que aconsegueixen un valor de 1.000 milions de dòlars sense cotitzar a la borsa. Durant aquests dies s’espera la presència de prop de 100.000 persones, unes xifres semblants a les d’abans de la pandèmia.