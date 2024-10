Alfons Brosel i Manel Figuera presenten a la Seu ‘Parc Natural Cadí-Moixeró. 101 propostes’

Coberta de la guia ‘Parc Natural Cadí-Moixeró. 101 propostes’ (Efadós)

Alfons Brosel i Manel Figuera presenten a la Seu d’Urgell Parc Natural Cadí-Moixeró. 101 propostes, una guia per a conèixer i aprofitar millor l’excepcional entorn natural que ofereix aquest espai protegit a cavall de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà. L’acte tindrà lloc aquest mateix divendres al vespre (19.00 hores) a la Biblioteca Sant Agustí.

Brosel i Figuera expliquen que “quan es parla del Cadí-Moixeró, sovint se l’associa al Pedraforca, emblemàtic tant per al Berguedà com per a Catalunya, però al voltant d’aquest bell massís prepirinenc s’hi troba una bona quantitat d’indrets singulars amb identitat pròpia”. A través de les tres comarques que en formen part, els dos autors cerdans -experts en muntanyes del Pirineu- donen a conèixer el parc i en destaca l’essencial: interès natural, patrimoni historicoartístic, fets, persones, fires, festes, llegendes, itineraris a peu, curses de muntanya i, en definitiva, curiositats que en justifiquen el títol.

Atesa la geografia física del parc, amb el Cadí, el Moixeró i la Tosa com a columna vertebral, s’hi van trobant aquests llocs descrivint una llarga corba al seu voltant. Aquest viatge, gràcies a les il·lustracions del llibre i la seva redacció amena i directa, es pot dur a terme sense moure’s del sofà de casa, però el més recomanable és que se’n contrastin in situ els textos escrits amb la realitat d’uns paratges únics al Pirineu. El llibre ha estat editat per Efadós.