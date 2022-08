Àlex Somoza, nou entrenador de la Seu FC

Àlex Somoza serà el nou entrenador de la Seu FC aquesta temporada 2022-2023. El club urgellenc ha fet públic aquest dijous el relleu a la banqueta, després que el juny passat, Jordi Santacruz, va anunciar que tancava una etapa de quatre anys al capdavant de l’equip.

Des de l’entitat han destacat que Somoza és “un home de futbol” i confien que ajudi a seguir consolidant la Seu FC a Segona Catalana. Anteriorment ha dirigit un dels equips punters de la Lliga andorrana, l’Inter Escaldes, i també ha coordinat equips de l’ENFAF. El nou tècnic comptarà amb el suport, com a assistents, de dos exjugadors del club: Àngel Cobo i Albert Alart ‘Piteu’.

El conjunt blau ja ha començat la pretemporada i, aquest dimecres, ha jugat un amistós contra el CE Carroi. Els andorrans van vèncer per 1-3, en un matx que, tal com han explicat, servia per a “anar acumulant minuts i recuperant sensacions”. El gol local el va marcar Raya.

Aquest cap de setmana, la Seu FC jugarà la segona jornada de la Copa Pirineus, tot coincidint amb la festa major. Diumenge, a les 6 de la tarda al Camp Municipal Emili Vicente, rebrà el CE Oliana. Prèviament, des de 2/4 de 5 de la tarda, al mateix camp es durà a terme una Trobada de Futbol Base, organitzada pel CE Ciutat la Seu.

Mentrestant, a Organyà, l’equip local es mesurarà al Coll de Nargó, en l’altre partit d’aquest diumenge de la Copa Pirineus. La fase de grups d’aquesta competició es completarà la setmana entrant, amb els partits Oliana-Organyà i Coll de Nargó-la Seu. A la primera jornada, la setmana passada, ganxos i urgellencs van empatar al camp de les Lloredes (1-1), mentre que el conjunt olianès va perdre a casa contra els nargonins (1-2).