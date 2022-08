Les sortides d’estiu per a la gent gran d’Encamp finalitzen amb èxit de participació

El Comú d’Encamp, amb l’objectiu d’oferir una agenda d’oci que permeti un estiu més amè per als més grans, ha impulsat enguany una vintena de sortides d’estiu gratuïtes destinades a aquest col·lectiu. Les activitats s’han fet durant els mesos de juliol i agost i han tingut lloc en diferents indrets de la parròquia i d’arreu del país.

Les sortides s’han dividit en dues temàtiques: esportives i culturals o de lleure. Les primeres s’han fet tots els dimarts i han consistit en fer una ruta curta per Encamp, com el Camí de Mojácar, Ràdio Andorra, Sant Romà de les Bons… Aquestes finalitzaran el proper 29 d’agost amb una caminada al Parc de la gent gran.

Pel que fa a les sortides més culturals o lúdiques, s’han visitat llocs com el Pont Tibetà, l’estany de les Abelletes, Engolasters, la gossera, Tristaina o les fàbriques de melmelada i de xocolata, El Pastador i Xocland. Precisament, la visita a Xocland ha tingut lloc aquest matí de dijous, on els assistents han conegut el procés d’elaboració de la xocolata i han pogut fer un tast dels diferents tipus que es trobar al mercat.

La tècnica del Departament d’Afers Socials, Virginia García, ha destacat que des del departament “valorem de forma molt positiva totes les activitats que s’han fet. I és que s’ha comptat amb èxit de participació, sobretot en les sortides més innovadores dels dijous. Hem tingut una mitjana de 20 assistents per cada activitat”. A més, “en moltes hem hagut de limitar l’assistència pel tema d’aforaments i de disponibilitat del lloc on anàvem, si no, encara hagués vingut més gent”.

García ha recordat que les sortides d’estiu “són una demanda de cada any. Ja fa tres estius que les fem i cada vegada intentem fer coses més noves. L’any passat, per exemple, només es feien sortides esportives, i aquest any hem incorporat les més culturals. I la veritat és que han tingut molt bona acollida”. A més, “aquestes sortides són molt necessàries, l’estiu és llarg i cal tenir present que molta gent gran no té família amb qui marxar de vacances o pel que sigui no pot sortir del país, i aquestes activitats els mantenen actius”.

Totes les sortides tenien com a punt i hora de sortida la plaça de Sant Miquel a les 9 h del matí, tant si la sortida era a Encamp com a una altra parròquia. En el segon cas, els assistents disposaven de servei de bus gratuït per a arribar fins a les rutes de destí.