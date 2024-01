Àlex Rius serà a la Copa d’Europa d’eslàlom de Berchtesgaden amb Àxel Esteve

Àlex Rius competint a la Copa Gineta (FAE)

La Copa d’Europa d’eslàlom de Berchtesgaden (Alemanya) comptarà amb dos corredors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Si bé estava assegurada la presència d’Àxel Esteve, el cos tècnic de l’equip nacional masculí ha confirmat que Àlex Rius també hi correrà. Els dos esquiadors ja saben el que és puntuar a la pista alemanya.

Així doncs, Àlex Rius estarà a la pròxima doble cita de la Copa d’Europa a Berchtesgaden. Ho farà juntament amb Àxel Esteve, per a lluitar per a estar dins dels 30 millors. La competició a Berchtesgaden està prevista per aquest pròxim cap de setmana, amb doble jornada: dissabte 13 i diumenge 14.





Rius: Top5 en les últimes sis curses d’eslàlom

Rius ha estat al top5 en les sis últimes curses d’eslàlom que ha disputat, i ha assolit quatre podis, amb una victòria, dues segones posicions i una tercera. Ara mateix, l’andorrà té 24.36 punts FIS en la disciplina d’eslàlom. Aquesta temporada té com a millors puntuacions un 28.87 i un 28.64, les dues puntuacions aconseguides a les curses de Baqueira del passat desembre, quan va sumar una victòria i una tercera plaça.





Els dos han puntuat a Berchtesgaden en Copa d’Europa

Precisament a Berchtesgaden, Àxel Esteve va assolir la 29a posició a la Copa d’Europa de la temporada passada (17 de febrer de 2023), entrant així als punts, mentre que Àlex Rius també sap el que és puntuar a la pista alemanya en Copa d’Europa: va ser 19è al 2022. A mes, el seu últim resultat a la competició continental va ser una 25a posició a la cita de Narvik (Noruega) del passat 14 de març

A les Copes d’Europa d’aquesta temporada, de moment, només ha participat Àxel Esteve, que tot i demostrar un bon esquí no va poder completar la primera mànega de la primera cita continental celebrada a Val di Fassa, el passat 17 de desembre, i tampoc la segona, a Obereggen, del passat del 19 de desembre.