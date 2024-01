La Seu: Prop de 5.000 visitants passen per l’Espai Ermengol durant el 2023

Una de les activitats realitzades a l’Espai Ermengol – Museu de la Ciutat (Aj. la Seu)

El passat any 2023, coincidint amb el seu 12è aniversari, l’Espai Ermengol – Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell va consolidar el seu nombre de visitants arribant a les prop de 5.000 persones, concretament un total de 4.838 que han gaudit de tota l’oferta que ofereix aquest espai cultural.

D’aquests 4.838 visitants, un total de 3.388 persones ho van fer per lliure o a través de visites guiades, jocs i tallers que ofereix als centres educatius i públic en general. Cal remarcar que aquesta xifra és la més alta des de l’any 2011, fet que demostra l’augment de la confiança del públic local com a espai referent en la preservació i divulgació del patrimoni cultural, tant local com comarcal, de memòria col·lectiva, i alhora, com un centre generador de coneixement i aprenentatge.

Des de l’Espai Ermengol també es vol remarcar que el dinamisme en la programació de cicles i altres activitats culturals, la seva contribució a la formació i l’impuls a la cooperació en el treball en xarxa ha comportat també l’estimulació de nous públics, oferta que ha obtingut de 1.450 assistents.





Visites, activitats i cicles

De les diferents activitats que s’han anat celebrant al llarg de 2023, en destaquen el cicle de Parlem de Ciència amb 421 assistents,el cicle Parlem d’Història amb 377 o el cicle Parlem de Formatge amb 157 participants. El nou cicle estrenat al 2023 Fem Memòria va obtenir un total de 167 assistents.

Una altra activitat divulgativa que ha obtingut èxit de públic ha estat el cicle de xerrades Desenterrant el Passat amb un total de 204 persones.