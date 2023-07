Horòscop del 31 de juliol al 6 d’agost

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

És important que aquest mes feu algun viatge, encara que aneu justos de diners val la pena que feu un esforç i marxeu una mica, podreu fer coses diferents i, sobretot, tindreu més ànims per a continuar. També us haig de dir que tindreu moments de molta crispació, més aviat tendeix a ser un mes una mica estrany, agafeu-vos-ho amb molta calma i sobretot intenteu que tot sigui més tranquil i alegre.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

A vosaltres el mes se us prepara força bo, deixant de banda que hi haurà la possibilitat d’alguna situació difícil amb algú que en principi és un amic i deixa de ser-ho després de la seva actitud, això no us ha de preocupar massa ja que hi ha molts aspectes que són bons i que tenen més importància al llarg d’aquest mes d’agost. Gaudireu de molt bona salut i d’una vitalitat admirable al llarg d’aquests dies.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

És un bon moment per a divertir-vos desenfrenadament i sense miraments, aquest agost serà per a vosaltres un mes de recuperació de forces i d’ànims. Amb l’única cosa que estareu una mica de punta serà amb la feina, si teniu sort i us enganxen les vacances anireu molt bé i, si no, hi haureu de posar moltes ganes i paciència. De totes maneres us puc dir que serà un mes especial, lligareu molt si voleu.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La vostra perspectiva és la de descansar i agafar-vos aquest mes com una etapa de relaxació i bons aliments, tot i que us haig de dir que serà difícil que la cosa vagi per aquí i el més probable és que sigui un mes molt mogut i amb tendències a fer coses no massa corrents per a vosaltres. Heu de saber que us anirà molt bé, no cal que patiu. Per cert, amb la parella no cal que us hi enfadeu tindrà moments tensos.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La fogositat serà molt present al llarg de tot el mes i, això, pot tenir diverses reaccions en vosaltres, o bé estareu amb ganes de marxa tot el mes, o bé estareu d’un humor de gossos. Quasi que us demanaria que tinguéssiu ganes de marxa per a poder gaudir d’un mes alegre i distret, si esteu crispats l’única cosa que fareu serà passar-ho malament i donar mal rotllo als que teniu a prop, i no crec que valgui la pena.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

A vosaltres són moltes les coses que us poden anar bé, sobretot en el camp de la feina, però també en el camp de la comunicació, fareu molts amics i dels bons, només cal que estigueu disposats a obrir el vostre cor als demés. És un bon mes per a valorar què s’ha fet de positiu i què queda per a fer. També és un bon mes per a buscar activitats d’aventura i fer coses ben diferents a les que heu fet sempre.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Per A vosaltres serà un mes molt tranquil, però amb la possibilitat de fer moltes coses que us agraden i no podeu fer massa sovint. Potser el que mÉs destaca aquests dies és la tendència per part vostre a estabilitzar la vida amb parella si sortiu amb algú, si no és així, us entraran les presses per trobar parella i és possible que us sigui relativament fàcil i si ja esteu lligats del tot buscareu més bon rotllo a casa.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Ara com ara per a vosaltres aquest mes d’agost està molt quiet, és com si tot s’aturés i passés per davant vostre sense pressa i tranquil·lament, tot i que vosaltres esteu inquiets i més aviat nerviosos. El millor que podeu fer és anar-vos-en de viatge i com més lluny millor, per a anar bé els destins que millor us anirien son l’Índia, Egipte, el Perú.. Ara bé si decidiu anar a la platja d’aquí o a la muntanya d’allà va bé.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Haureu d’anar en compte al llarg del mes ja que les vostres tendències donen la possibilitat de moltes nits boges i de sexe descontrolat. En certa manera no està pas malament sempre i quan tingueu les precaucions necessàries i tingueu en compte a qui trieu per a fer aquesta mena de coses. El que sí us haig de dir és que hi ha la gran possibilitat que sigui el millor mes de l’any amb aquesta qüestió.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Moltes poden ser les lluites per a aconseguir els vostres objectius però ha arribat el moment de tirar endavant amb força i ganes, teniu bona estrella per a fer complir les vostres ambicions, sempre i quan no siguin del tot descabellades. Per altra banda, us haig d’avisar que estareu molt fèrtils al llarg del més, si voleu tenir mainada no hi ha problema, però si aquest no és el cas serà millor posar protecció.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Al llarg d’aquest mes no feu cas si la gent té reaccions estranyes en moments concrets, és com si estiguéssiu predisposats a trobar coses diferents i no massa corrents, d’aquelles situacions que només es veuen a les pel·lícules, o bé en somnis. De totes maneres serà un mes curiós i al mateix temps molt constructiu. Aneu en comte amb els amics, és probable que li hagueu de parar els peus a algun.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Aquest mes és la clau del vostre canvi per a millorar la vostra personalitat, sempre us heu valgut força del vostre instint del cor i, de cara als dies que arriben, pensareu més amb el cap no deixant que el vostre cor pateixi tant com ha fet fins ara. És un bon mes per a trencar esquemes i buscar el veritable camí de la vostra vida, és molt transcendental però a la llarga és eficaç. Això no vol dir que no us ho passeu bé.