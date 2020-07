Alcaldes i regidors de l’Alt Urgell donen suport al nou projecte polític de Carles Puigdemont

Diversos alcaldes, alcaldesses, regidors i d’altres càrrecs electes de Junts per Catalunya a l’Alt Urgell han expressat aquest dijous el seu suport a la proposta presentada pel president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, d’impulsar un nou partit polític que prioritzi la unitat de l’independentisme i l’objectiu de fer efectiva la República Catalana.

Els representants de JxCAT a la comarca han mantingut aquest dimecres una reunió telemàtica amb Puigdemont, en la qual li han ofert “el seu suport tant a ell com als presos polítics i exiliats” vinculats a la formació sobiranista, arran del manifest aparegut la setmana passada en el qual es demanava “la unitat de l’independentisme sota el lideratge del president a l’exili”.

Els presents a la trobada també han traslladat a Carles Puigdemont els seus neguits sobre l’actual situació política i s’han posat “a disposició del president per quan arribi la concreció d’aquest espai polític” amb el qual, asseguren, se senten “identificats”. En aquest sentit, els electes alturgellencs han reivindicat el fet que “l’espai polític que representa JxCat a l’Alt Urgell sempre ha estat molt cohesionat” i que, per això, els actuals dirigents del partit a la comarca “s’han compromès a sumar tantes adhesions com sigui possible a la força”, perquè consideren que “representarà una ordenació de l’ampli ventall de persones que es van aplegar sota l’objectiu d’assolir la independència de Catalunya”.

Entre els participants a la reunió telemàtica hi havia l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega; l’alcaldessa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós, la presidenta del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell i alcaldessa de les Valls d’Aguilar, Rosa Fàbrega; l’alcaldessa de Josa i Tuixent, Marta Poch; el portaveu de Junts per Oliana, Ricard Pérez, i l’expresident del Consell Comarcal, Jesús Fierro.