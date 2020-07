L’Ateneu Alt Urgell celebra el 5è aniversari

L’Ateneu Alt Urgell celebrarà el seu 5è aniversari aquest dissabte, 4 de juliol, amb un conjunt d’actes adaptats al nou context sanitari. La jornada començarà a les 10.00 hores amb un mercat de roba de segona mà i a partir de les 11.30 hores hi haurà un vermut musical.

La programació de la tarda arrencarà a les 15.30 hores amb bitlles víkings. Més tard, a les 16.30 hores, començarà una cursa lenta de bicicletes. A les 18.00 hores s’oferirà un ball folk; i a les 19.00 hores, una exhibició de l’artista urgellenc de circ Yldor Llach. El programa continuarà a les 20.00 hores amb un concert d’El Sobrino del Diablo. A les 20.30 hores arrencarà el sopar popular, seguit d’una sobretaula amb bingo musical. La festa es completarà amb una sessió de PD Pollastre, a partit de les 23.00 hores.

Per tal de garantir la seguretat dels assistents i prevenir possibles contagis de la COVID-19, des de l’Ateneu demanen als participants que portin de el seu got reutilitzable i que es faci servir la mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància de seguretat. També insten a respectar la resta de mesures de prevenció que hi haurà previstes.