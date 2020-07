Encamp posa en funcionament el bus a les Pardines-Engolasters

En funcionament el servei d’autobús que uneix Encamp amb les Pardines i el Llac d’Engolasters, amb l’objectiu de millorar la mobilitat amb transport públic entre el nucli urbà i la zona natural, així com de promocionar la zona de les Pardines-Engolasters, que a més de ser un dels itineraris familiars de muntanya més utilitzats pels turistes i els ciutadans a l’estiu, és un dels camins d’arribada al llac d’Engolasters.

El servei, que s’allargarà fins al 13 de setembre, es realitza amb un minibús preparat per portar bicicletes. Es realitzen 14 viatges diaris, des de les 9 h del matí fins a les 20 h del vespre. La novetat d’enguany és que s’afegeixen les parades del centre d’Encamp des de Valira Nova, passant per les Avingudes i Plaça dels Arínsols.

El bus surt aproximadament cada hora en punt, amb un petit interval al migdia, des de les 9 h del matí fins a les 20 h de la nit. Pel que fa a la parada de Les Pardines, el bus també sortirà aproximadament cada hora, sent la primera freqüència a les 9.30 h i la darrera a les 20.30 hores.

Pel que fa al preu del servei, el bitllet senzill tindrà un cost d’1 euro per trajecte. Tanmateix, hi haurà la possibilitat d’adquirir un abonament de 10 trajectes al preu de vuit euros, o bé un abonament setmanal a 10 euros o un de mensual a 25 euros. El trajecte serà gratuït per als usuaris que disposin de la Tarja Magna, la targeta blava i pels menors de 3 anys.

El camí de Les Pardines ofereix un circuit d’interpretació botànic on s’hi troben plantes característiques del nostre medi, la carbonera del Confós, on aprendre la història i el funcionament d’aquestes construccions dels segles XVII, XVIII i XIX que transformaven la fusta de pi en carbó vegetal, així com punts d’aigua, berenadors i miradors.