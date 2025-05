Albert Villaró, guardonat amb el Premi Ictineu a la millor obra juvenil de fantasia en català amb ‘Tercer Origen’

L’historiador, Albert Villaró (AR+I)

L’escriptor urgellenc, Albert Villaró, ha estat guardonat amb el Premi Ictineu 2025 a la millor novel·la juvenil fantàstica en català per la seva obra Tercer origen. La distinció reconeix la qualitat literària i la capacitat de l’autor per a connectar amb el públic jove a través d’una narrativa “captivadora i profunda”.

Tercer origen, publicat pel segell Estrella Polar del Grup 62, narra la història de la Irene, una noia de dotze anys de Sabadell que, en plena adolescència, es veu obligada a deixar la ciutat per a traslladar-se amb la seva família a Llobarca, un petit poble del Pirineu amb només vuitanta habitants. La novel·la, publicada per Estrella Polar, és un homenatge modern al clàssic “Mecanoscrit del segon origen”, de Manuel de Pedrolo, i aborda temes com la supervivència, la identitat i la connexió amb la natura en un context de crisi global.

El Premi Ictineu, atorgat anualment per un jurat especialitzat i amb votació popular, és un dels reconeixements més prestigiosos en el camp de la literatura fantàstica en català.





Biografia de l’autor

Albert Villaró, nascut a la Seu d’Urgell el 1964, va publicar la seva primera obra, La selva moral, l’any 1993, una galeria de retrats de gent de muntanya, a meitat de camí entre la descripció costumista, l’humor absurd i la falsa erudició. Les seves primeres novel·les, Les ànimes sordes i, sobretot, Obaga, són una paròdia dels estereotips de la novel·la negra, traslladats a uns ambients rurals que són presentats de vegades amb una sornegueria que frega el sarcasme. Després s’ha centrat en les ficcions a l’Andorra contemporània, amb la creació del personatge d’Andreu Boix, que apareix a Blau de Prússia (Premi Carlemany), L’escala del dolor o La bíblia andorrana (Premi Prudenci Bertrana).

També ha escrit altres llibres de plantejaments més diversos (L’any dels francs i La primera pràctica), que tenen com a denominador comú una reelaboració fantasiosa del passat, com es veu encara més en les ucronies Els ambaixadors (Premi Josep Pla 2014) i El Sindicat de l’Oblit (2018). La seva darrera obra és La Companyia Nòrdica (2020).