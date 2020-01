L’Hospital ha atès duran aquesta passada nit 34 pacients a urgències. Es tracta d’un 260% més que una nit qualsevol durant l’any.

A més, l’hospital ha realitzat 10 serveis a urgències amb ambulància, cosa que entra dins la normalitat en una nit d’aquestes característiques i un servei del Suport Vital Avançat (SUM).

Per altra banda, hi ha hagut 4 intoxicacions alcohòliques i 1 assistència per un atropellament, una persona policontusionada amb pronòstic lleu que serà donada d’alta en les properes hores.