Kilian Folguera acaba amb bones sensacions i 23è a la prova de Langendorf

El corredor andorrà del BsixBikes, Kilian Folguera, ha finalitzat en la posició 13a a la classificació de la categoria U23 i 23 de la general a la prova de Langendorf de la Suiss Cup. A diferència del que va succeir a Gstaad, l’andorrà va trobar-se amb bones sensacions a sobre de la bicicleta, cosa que és molt positiva a l’haver aconseguit revertir la situació de fa una setmana.

Kilian Folguera ha portat un calendari molt exigent, en aquesta primera meitat de la temporada. I es que Folguera està competint amb els millors del circuit mundial i això, pel jove andorrà, és una circumstància que l’hi ha de servir en un futur no molt llunyà per donar un salt de qualitat.

A Langendorf, Folguera va tornar a vestir els colors nacionals, ja que va competir sota el nom de la Federació Andorrana de Ciclisme. Per a ell, això sempre és un orgull i un punt de motivació extra. L’andorrà va haver de fer un esforç extra, ja que les condicions no van ser les més idònies per disputar la prova. La pluja caiguda va fer que el recorregut estigués ple de fang i això, acompanyat del fred que feia, va obligar a Folguera a donar-ho tot. No es va deixar res i l’andorrà va aconseguir finalitzar en una meritòria 13a posició de la categoria U23 (per davant tot suïssos) i 23a de la general.

Només finalitzar la cursa Kilian Folguera comentava que “estic content ja que he finalitzat una prova en unes condicions molt adverses i a més, perquè he recuperat les bones sensacions a sobre de la bici, que no vaig tenir la setmana passada”. Folguera ha afegit que “el fang i el fred han fet que la cursa fos molt dura, i acabar com he acabat, em certifica que estic pel bon camí”.