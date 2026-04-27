Al març, creix el nombre de vehicles que accedeixen al país per Espanya (+5,2%), però baixa el que ho fa per França (-11,4%)

El nombre de vehicles que han entrat al país durant el mes de març de 2026 s’estima en 320.836, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mes de març de l’any anterior del +0,6%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del +5,2% i per la frontera francoandorrana del -11,4%.
De gener a març de 2026, respecte al mateix període del 2025, s’ha produït un decrement del -8,0% en el nombre total de vehicles, amb un increment del +1,6% dels provinents d’Espanya i un decreixement del -33,0% dels provinents de França.
El nombre de vehicles que han entrat a Andorra durant els darrers 12 mesos s’estima en 4.102.464.