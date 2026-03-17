José Crespín es reuneix amb l’alcaldessa de Pont de Suert

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, s’ha desplaçat aquest dimarts a l’Alta Ribagorça on ha mantingut una reunió de treball amb l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, amb qui ha compartit temes d’interès per al municipi. A la reunió també hi han assistit els regidors Miquel Solanes i Josep Maria Rispa.
Un dels temes abordats amb l’alcaldessa ha estat el projecte de millora del traçat de l’N-230, un projecte, tal com ha explicat el subdelegat, “importantíssim per al nostre territori, per la seva longitud transversal i eix cabdal per la mobilitat de la nostra província i la connexió amb França i centre d’Europa”.
En aquest sentit, José Crespín ha recordat que es tracta d’un projecte que acumulava dècades de retard i “és a partir de 2022, quan el Ministeri de Transports impulsa el Pla de l’N-230 dividint el vell projecte existent en cinc projectes en funció de la diferent orografia existent al llarg del traçat”.
El subdelegat ha assenyalat que “actualment estem en la fase de redacció dels cinc projectes amb una inversió d’uns 7 milions d’euros, una redacció que ha de permetre dibuixar definitivament el nou traçat de la carretera que suma 140 quilòmetres i una orografia complicada. Les millores en les que es treballa, quan estiguin executades, s’hauran traduït en una inversió que podria superar els 700M€. Parlem d’un projecte de molta envergadura, però hi ha voluntat i molta determinació per a fer-ho realitat”.