Ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis de tercer cicle a sis doctorands

S’atorguen els ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis del tercer cicle de l’any 2023 (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat atorgar els ajuts per al pagament de les matrícules universitàries dels estudis del tercer cicle de l’any 2023 a sis estudiants de doctorat, per un import total de 2.248,50 euros. Amb aquesta setzena convocatòria dels ajuts, el Govern té la voluntat d’impulsar la formació en recerca mitjançant els estudis de tercer cicle que culminen amb la defensa de la tesi doctoral, a través de la subvenció del 70% del cost total de les matrícules ordinàries dels estudiants.

Concretament, a la convocatòria d’enguany s’han rebut sis candidatures i les sis han estat validades. Aquestes han estat, per una banda, les presentades per la doctoranda Maria Magallon Mosella, per l’elaboració de la tesi ‘Investigació dels mecanismes moleculars de la pèrdua del cromosoma 7 i la seva contribució en la deficiència de GATA2’; i pel doctorand Oriol Bonell Monsonís, per la tesi ‘Projecte d’esquí ALPÍ: Aplicació d’aprenentatges per prevenir lesions en equips nacionals de contextos d’esquí alpí d’elit. Dissenyar i implementar estratègies efectives de prevenció de lesions en l’esquí alpí d’elit a partir de l’escolta i anàlisi de comportaments relacionats amb la prevenció de lesions’.

D’altra banda, hi ha les sol·licituds presentades per les doctorandes Gemma Pedragosa Batllori, per la tesi ‘Santa Coloma d’Andorra: el projecte d’una església a l’Andorra d’abans del Segle XI’; i Claudia Fiñana Oroñez, per la tesi ‘Mecanismes oncogènics en la Leucèmia Mielomonocítica Juvenil i teràpies dirigides pel seu tractament’.

I, finalment, les candidatures presentades pels doctorands Enric Miró Martínez, per la tesi ‘Síntesi estereoselectiva d’esfingolípids inhibidors de l’esfingosina quinasa 2 (SK2) com aproximació farmacològica contra el càncer’; i Arnau Puig Davi, per la tesi ‘Estudi exhaustiu dels trastorns del llenguatge i dels mecanismes neurals responsables en la malaltia de Huntington’.

Aquest ajuts són d’excel·lència i tenen com a finalitat fomentar la recerca entre joves andorrans, així com contribuir al reforç de la base científica, tecnològica i cultural del país i la millora el seu desenvolupament social i econòmic.