Ajuts per a projectes de cooperació internacional al desenvolupament

Fomentar la cooperació i el multilateralisme a través del suport a les diferents organitzacions i projectes andorrans és també un dels objectius del Ministeri d’Afers Exteriors. És per aquest motiu que el Govern ha donat llum verda aquest dimecres a l’atorgament de les subvencions a les entitats cíviques andorranes i als altres actors que presentin projectes i programes de cooperació internacional al desenvolupament per un import total de 139.537,48 euros. Enguany s’han presentat un total de 4 projectes i tots han estat avaluats de forma positiva.

El suport s’ha atorgat als projectes presentats per l’Associació de Cooperació pel Desenvolupament Local –per un import de 31.103,10 euros–, Càritas Andorrana –amb un total de 23.434,38 euros–, Fundació IBO-Àfrica –subvencionada amb 40.000 euros– i Cooperand per Llatinoamèrica –que rebrà un import de 45.000 euros.

El primer projecte, de l’Associació de Cooperació pel Desenvolupament Local subvencionat, té com a objectiu constituir els fonaments interns i externs de l’Association des Jeunes pour l’Avénir Éducatif des Enfants (AJAEE), formant els membres i voluntaris per tal que puguin fer el seguiment dels projectes que ja existeixen, i així esdevenir professionals; i de l’altra, engegar un negoci de granja de pollastres per a l’autonomia socioeconòmica de l’AJAEE. Crear una granja de pollastres té varis objectius; crear un negoci per a donar feina a la població local, garantir una font d’aliments (pollastres i ous), així com una font de fems per a sostenir el projecte de l’hort-escola (projecte finançat per Govern), i finalment generar ingressos que aniran destinats a les arques de l’AJAEE, i que per conseqüent es revertiran als projectes ja existents, assegurant la seva sostenibilitat en el temps.

El projecte de Càritas Andorrana vol millorar l’accés a l’aigua per al poble i lloc de salut de Nariokotome, Comtat de Turkana (nord de Kenya). El projecte consisteix en proveir d’aigua potable de forma contínua als habitants del poble. El projecte està dirigit a la població seminòmada de la zona. Els resultats d’aquest projecte consisteixen en proveir aigua potable al poble i al centre de salut, per a així millorar els seus serveis i mantenir la seva activitat durant tot l’any. Poder garantir l’accés a l’aigua al poble, crear un abeurador, i crear una font per a la població té com a objectiu principal transformar Nariotokome com a punt de referència per a les poblacions seminòmades en relació a l’aigua potable i a la salut.

Fundació IBO-Àfrica ha proposat un projecte per a empoderar les dones i els joves de l’illa de Ibo (Moçambic) mitjançant formacions educatives i activitats culturals. Les formacions estan orientades a millorar l’autoocupació i les oportunitats d’accés al mercat de treball. D’aquesta manera es vol oferir cursos de costura, producció d’aliments, informàtica i nocions bàsiques de gestió administrativa, entre altres. A traves d’aquestes formacions obertes a les dones i els homes de l’illa s’assegura la sostenibilitat dels projectes finançats aquests darrers anys pel Govern. Igualment, gràcies a la millora de l’espai cultural es podrà oferir una sèrie d’activitats musicals, teatrals o relacionades amb el cinema, que volen reduir les desigualtats i crear una oferta cultural quasi inexistent a l’illa.

Finalment, Cooperand amb Llatinoamèrica proposa a dur a terme a Santa Cruz (Bolívia) un projecte per a promoure el desenvolupament d’un pla d’actuació a llarg termini que dinamitzi la prevenció de l’exclusió social que pateix la població menor en situació d’extrema pobresa, a través de mesures de formació i contenció en dues àrees clarament diferenciades: L’acció directa sobre la població que ja forma part d’aquest grup, els infants en risc d’exclusió al barri Plan 3000 i l’acció de prevenció a zones d’alt risc d’exclusió, en el barris Plan 3000. El projecte plurianual és viable, coherent i s’ha pogut formular desprès d’anys de presència sobre el terreny i tractant la problemàtica d’infants del carrer. L’entitat andorrana és una de les més actives en aquesta zona i realitza ella mateixa totes les fases del projecte (identificació, formulació, execució i avaluació), sempre de la mà d’una contrapart amb gran experiència i en col·laboració amb les autoritats.