UdA: Completada l’adaptació dels plans d’estudis dels bàtxelors presencials

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

Es completa l’adaptació dels plans d’estudis dels bàtxelors presencials de la Universitat d’Andorra (UdA) al nou model educatiu del centre, basat en competències i que elimina el concepte clàssic d’assignatura. Aquest procés s’ha finalitzat amb l’aprovació al Consell de ministres d’aquest dimecres del nou pla d’estudis del bàtxelor en Administració d’empreses.

El bàtxelor en Administració d’empreses forma professionals polivalents i els dota d’una base sòlida de coneixements i habilitats per a desenvolupar activitats relacionades amb la gestió empresarial en nombroses àrees funcionals d’una empresa o d’una entitat pública, com també per a emprendre el propi negoci.

La formació proporciona un ampli coneixement de les diverses àrees de l’empresa: àrea comptable, fiscal, financera, comercial, de recursos humans, etc. A més, també proveeix els futurs titulats de competències relatives a la comunicació en llengua catalana i anglesa, al treball en equip, a l’organització i gestió de projectes i permet que disposin d’un alt grau d’autonomia i d’adaptabilitat als canvis per a poder actuar seguint criteris innovadors i de qualitat d’acord amb valors ètics.

El nou pla d’estudis divideix cada semestre en dos mòduls que s’oferiran en paral·lel i en cada mòdul els estudiants hauran de resoldre un repte treballant i integrant els continguts de manera transversal. L’objectiu del nou model és que l’alumnat pugui resoldre situacions reals, enfocades a la pràctica professional, aplicant els coneixements adquirits a través de seminaris, treball guiat i treball personal.

A més, el nou pla segueix concentrant els crèdits optatius i de lliure elecció durant el cinquè semestre, per a facilitar les estades formatives en empreses a temps complet i fomenta la mobilitat de l’estudiant. De fet, l’alumnat pot escollir cursar el cinquè semestre en universitats amb les quals l’UdA té convenis, de països com el Canadà, Espanya, el Marroc, Mèxic, Liechtenstein, Argentina i la Xina.

Aquest nou pla d’estudis ha estat avaluat i acreditat per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), cosa que en garanteix la qualitat i el reconeixement europeu. De fet, inclou crèdits vehiculats en anglès per a fomentar la mobilitat internacional.

Cal recordar que el passat mes de juny es va aprovar el nou pla d’estudis del bàtxelor en Infermeria i que l’adaptació al nou model educatiu de l’UdA de totes les formacions presencials de primer cicle universitari es va iniciar el curs 2018-2019 amb el bàtxelor en Ciències de l’educació.