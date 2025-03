Ajuts específics per a la preparació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa

Entrenament a Ordino de l’equip de natació artística (FAN / arxiu)

Enguany, Andorra acollirà entre el 26 i el 31 de maig els Jocs dels Petits Estats d’Europa. Per aquest motiu, el Govern torna a obrir, igual que l’any passat, una línia d’ajuts específics i complementaris a la subvenció anual per a aquelles federacions que participin als Jocs, amb l’objectiu que es destinin a la preparació específica dels esportistes. En total, les federacions rebran fins a 686.000 euros per a preparar els Jocs, una partida prevista de 350.000 euros per al 2025, i 336.000 euros atorgats el 2024.

El termini de presentació de les sol·licituds per a aquests ajuts finalitza el 26 de març i s’han de lliurar mitjançant la Plataforma digital d’ajudes a l’esport. Per a poder optar a l’ajut, cada entitat esportiva haurà d’aportar-hi un document detallat dels programes específics de preparació i el pressupost que s’hi destinarà.

Paral·lelament, el Govern ha aprovat l’aportació d’1,1 milions d’euros per al funcionament de la Fundació dels Jocs dels Petits Estats d’Europa a Andorra 2025. Aquest capital es destinarà a l’organització dels Jocs. L’any passat l’Executiu, a través del ministeri encarregat dels esports, ja va fer una aportació de capital de 700.000 euros a aquesta fundació amb el mateix objectiu.