La Generalitat es compromet a impulsar la construcció, a la Seu, de més de 130 pisos de protecció oficial de lloguer

A l’esquerra, els representants de la Generalitat. A la dreta, en primer terme, l’alcalde Joan Barrera i al costat, Jordi Mas (Aj. la Seu)

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i el regidor d’Habitatge, Jordi Mas Ortega, han mantingut aquest divendres, 7 de març, una reunió de treball amb el director general d’Habitatge del Govern català, Jordi Mas Herrero, i el comissionat de Barris, Carles Martí. En aquesta trobada, la Generalitat de Catalunya ha refermat el seu compromís d’impulsar la construcció a l’Horta del Valira de més de 130 habitatges de protecció oficial de lloguer durant la legislatura.

Aquest anunci arriba dies després de manifestacions, rèpliques i contrarèpliques entre l’equip de Govern del Consistori urgellenc (Compromís-socialistes) i els grups municipals a l’oposició, Junts per la Seu i ERC. Les formacions independentistes, en un comunicat conjunt, asseguraven que es demostra que la problemàtica de l’habitatge “no és una prioritat per a l’alcalde Barrera, però també que el nostre municipi no és a l’agenda del PSC”.

Ambdós grups municipals van fer aquestes afirmacions perquè en una primera llista de municipis on la Generalitat anunciava la construcció de 1.200 habitatges públics arreu de Catalunya no hi apareixia la Seu d’Urgell. Aquestes darreres hores, però, s’ha fet oficial el compromís del Govern català.