Així es prepararan els hospitals per a les pròximes pandèmies

Els confinaments per COVID-19 han complert cinc anys. En aquell moment, tot el planeta va estar en suspens, perquè es desconeixia com acabaria la situació que va deixar més de 777 milions de contagis i 7 milions de morts a escala global –15 milions, si es compten les defuncions associades–, segons l’Organització Mundial de la Salut. En aquest moment, la tecnologia –si bé era present als hospitals– va acabar per definir-se com un pilar fonamental. Més enllà de la intel·ligència artificial, el sector sanitari compta amb un sistema administratiu i d’informació basat en la codificació sanitària, labor principal de ASHO, empresa líder en el sector, i que actualment ja disposa d’una quota de mercat del 47%.

En 2020, un informe de la Federació Espanyola d’Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN) alertava sobre el baix índex de transformació digital en el sector, amb tan sols el 31% dels centres. La directiva gerent de ASHO, Ruth Cuscó, explica que “la tecnologia ha estat una gran aliada durant la pandèmia, ja que va ajudar al fet que els processos anessin més ràpids i eficients”.

Un lustre després que l’escena global canviés per complet, s’han redoblat els esforços per part del sector sanitari, que s’han traduït en un increment d’aquesta transformació digital. L’últim informe de FENIN de 2024 va augmentar la xifra del 31% al 45%, de cara als centres sanitaris que compten amb infraestructura digital actualitzada. En aquest sentit, Ruth Cuscó ha assenyalat que “es tracta d’una evolució significativa”.

“S’ha de tenir en compte que s’ha produït un increment de 13 punts en tan sols cinc anys. Encara que la pandèmia va ser una situació tràgica, la tecnologia va poder ser una aliada que va permetre als hospitals i centres sanitaris gestionar-ho tot de manera més eficient”, explica la directiva de l’empresa líder en codificació sanitària. “Afortunadament”, en perspectiva, -afegeix Cuscó- “hem après moltes lliçons que es tradueixen a implementar millores en els serveis de codificació sanitària que oferim”.





Quina serà la pròxima pandèmia?

La COVID-19 va alterar els plans a escala global. No obstant això, malgrat haver sortit de la situació que es va viure en 2020, l’OMS va actualitzar en 2024 la llista d’agents patògens que podrien desencadenar la pròxima pandèmia.

L’informe, elaborat per més de 200 científics de 50 països –i presentat el juliol de 2024– va posar el focus en un total de 1.652 patògens, que corresponen a un total de fins a 28 famílies de virus distintes. La codificació sanitària compleix un paper fonamental en aquest àmbit, perquè gràcies a ella es poden catalogar de manera eficient totes les patologies i portar un comptatge exhaustiu de la situació.

Per part seva, Ruth Cuscó, sosté que la pandèmia de COVID-19 “va ser un punt d’inflexió que va demostrar que l’agilitat de la burocràcia era un dels primers ítems que havien d’evolucionar”. “Des de ASHO fa més de trenta anys que estem en el sector i reforcem el nostre compromís a oferir un servei excel·lent, i que no sigui només capaç de catalogar nous patògens”, subratlla la directiva de l’empresa líder en codificació sanitària.





