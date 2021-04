Es tornarà a celebrar la fira del bestiar de les explotacions ramaderes a Ordino

Entre el divendres 7 i el dissabte 8 de maig també tindrà lloc la fira concurs de bestiar de les explotacions ramaderes de la parròquia d’Ordino que enguany es tornarà a celebrar després de 70 anys. Com a complement, i tal com ja es va explicar, durant el cap de la setmana del 8 i 9 de maig també se celebrarà a Ordino un mercat de productes agraris i artesanals de proximitat i diverses activitats culturals.

Per altra banda, ell Consell de Ministre també s’ha aprovat l’adjudicació definitiva dels treballs d’actuacions de millora de la CS-240, a Montaup. El concurs nacional ha estat per a l’empresa Locubsa per un import total de 209.824,09 euros. L’empresa té tres mesos per dur a terme els treballs adjudicats.

Els treballs projectats donen continuïtat l’estudi ‘Redacció del Pla d’actuacions a la CS 340 – Carretera Coll d’Ordino – i CS 240 – Carretera de Montaup i vessants adjacents’ i que ja se n’han licitat diverses fases. La situació del tram es troba entre els punts quilomètrics 6+800 i 7+000 de la Carretera Secundària de Montaup i té una llargada aproximada de 150 ml. L’objectiu és millorar i consolidar la plataforma actual que pateix assentaments graduals amb el pas del temps.

També es recreixeran els murs allà on calgui i s’executarà una imposta de formigó a la coronació dels murs on s’allotjaran els ancoratges de la barrera de seguretat mixta fusta/metall. Així mateix, es repararan aquelles obres de drenatge tant transversals com longitudinals situades dins del tram de l’obra.

A més, el Govern ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació definitiva dels treballs d’actuacions de millora de la CS-600, a Canòlich. El concurs públic ha recaigut a l’empresa T. P. La Coma per un import total de 94.513,72 euros. L’empresa té dos mesos per dur a terme els treballs adjudicats.

Les obres es centraran al tram situat a la proximitat del Santuari de la Mare de Déu de Canòlich, aproximadament entre els punts quilomètrics 3+950 i 4+350 on es realitzaran treballs de millora dels drenatges lineals, reparació i neteja dels pous existents i adaptació de trams d’elements de contenció de vehicles.