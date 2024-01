Agricultura atorga l’ajut per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals del segon període de 2023

Les subvencions s’atorguen als titulars d’explotacions ramaderes d’animals de renda (SFGA)

Acompanyar el sector ramader perquè reverteix de forma positiva també en benefici de la comunitat i en el manteniment de l’entorn natural. És per aquest motiu que el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació dels ajuts corresponents al segon període del 2023 per al foment de les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya. En total s’han atorgat 613.645,38 euros per a un total de 95 explotacions del país per al període comprès entre l’1 de juny i el 30 de novembre del 2023.

Seguint el que estableix la Llei de desenvolupament i diversificació dels sectors ramader i agrícola, aquests ajuts tenen incorporada la revisió i actualització segons l’IPC, element que havia demanat el sector atenent l’increment continuat dels costos de producció.

La voluntat del Govern és donar continuïtat i suport a la producció i carn del país. Les subvencions s’atorguen als titulars d’explotacions ramaderes d’animals de renda -és a dir bovins, equins, ovins i caprins- en concepte de l’ajut que es paga per cada cap de bestiar i per cada dia d’estada al país.

D’aquesta manera, es valoren els animals de renda que s’alimenten de les pastures del territori andorrà, contribuint a mantenir el paisatge i la biodiversitat, tot minimitzant els riscos naturals com ara incendis o allaus.