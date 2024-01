Suspenen la prova de Caminal pel temps i Garcia acaba “out”

Jordina Caminal amb l’entrenador Guido Paci, a Passo San Pellegrino (FAE)

Avui dimecres hi havia doble cita per a l’equip nacional femení, amb Jordina Caminal a la Copa d’Europa de descens a St. Anton (Àustria) i el gegant FIS de Pozza di Fassa (Itàlia). A St. Anton, on es troba Jordina Caminal, les condicions han estat molt dolentes els últims dies, primer amb poca visibilitat, el segon dia amb massa neu per la nevada de la nit anterior, i avui finalment tampoc les condicions eren les idònies per a disputar cap sessió de descens. Així doncs, l’organització ha pres la decisió de suspendre aquesta Copa d’Europa.

L’esquiadora andorrana prepararà ara la cita d’Orcieres, a França, on es disputaran del 21 al 25 de gener les curses de velocitat d’una nova Copa d’Europa. El diumenge 21 i dilluns 22 seran dies d’entrenament de descens, el dimarts 23 i el dimecres 24, cursa de descens, i el dijous 25, cursa de supergegant.

Pel que fa a Clàudia Garcia, avui ha disputat el gegant FIS de Pozza. L’andorrana no ha pogut completar la segona mànega quan estava marcant cronos entre les 35 millors. A la primera mànega havia estat 40a. Demà dijous es disputa un segon gegant a la mateixa estació, corresponent al Nacional de Letònia.