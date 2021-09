Agressivitat o joc en el gat

Els gats tenen molta energia i necessiten gastar-la diàriament. Moltes vegades a casa no aconsegueixen canalitzar bé aquesta energia i d’aquí deriven problemes com que mosseguin els seus amos i els donin urpades. Quina és la solució? Necessitem un programa lúdic amb el nostre gat!

Començarem per passar més temps amb ell, però res d’asseguts acaronant-lo sinó incitant-lo a jugar. Una opció pot ser amb un cordill d’una sabata o un cable, agiteu-lo i ell intentarà atrapar-lo.

Si aquesta idea no us convenç, jugueu amb una pilota, llenceu-la lluny per què ell pugui perseguir-la, o bé agafeu un plomall i eleveu-lo per sobre del seu cap, ell saltarà per atrapar-lo. En el mercat existeixen milers de joguines especialment pensades per a ells.

En aquest programa només hi ha una regla, i és que mai podeu oferir-los les vostres mans perquè les enxampin, ja que aleshores estareu indicant al gat que té permís per mossegar-vos.

Si, tot i així, en alguna ocasió us mossega o us fa una urpada, castigueu-lo amb un “No” fort i amb la vostra indiferència, allunyeu-vos i no li feu cas durant una bona estona, ràpidament associarà que aquest comportament no ha estat correcte.

Font:

Per Tot Sant Cugat

Font mysocialpet.com