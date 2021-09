Angoixa, ansietat i estrès, coneixes les seves diferències?

Angoixa, ansietat i estrès. Els tres conceptes són necessaris per a sobreviure, compleixen la funció d’avisar-nos d’algun possible perill però per a una bona relació amb ells, és necessari conèixer les seves diferències.

L’angoixa és una forma negativa d’interpretar les situacions i en conseqüència pot generar ansietat o estrès. En canvi, l’ansietat està relacionada amb el pensament futurista, la persona interpreta que no té les eines necessàries per a afrontar aquesta situació, encara que no existeixi perquè es imaginada. Després, l’estrès va relacionat amb la falta de temps, no tenim suficient per a acabar les tasques i pot ser degut a la falta d’eines mentals o a la gestió improductiva del temps.

Els dos últims conceptes tenen respostes fisiològiques semblants, mal de cap, insomni, suors, augment del ritme cardíac, falta d´oxigen, només que en l’estrès són més agudes i poden provocar la mort. Respecte a l´angoixa, és més com un nus en l’estómac, és una sensació desagradable, de malestar generalitzat. Com veuràs, l’important és entendre i/o acceptar les situacions i d’aquesta manera no patir angoixa i així controlar l’ansietat i/o l’estrès.

Per tant, si no estàs en perill i sents els efectes de l’estrès, utilitza el bloqueig temporal, et donarà uns segons per a triar la resposta més adequada. Convé subratllar que enfront de l´estrès, només tenim tres sortides, atacar, fugir o paralitzar-nos. Utilitzant el bloqueig t’estalvies la resposta reactiva i instintiva i deixes lloc a la proactiva.

En forma de resum, has d’aprendre a gestionar l’estrès perquè, és el principal factor d’alteració mental i per la seva relació directa amb el temps empitjora l’estat de les altres dues, a major estrès, major angoixa i ansietat. Perceps un futur pitjor i et poses ansiós perquè no ho suportes, t’envaeixen idees catastrofistes i les generalitzes a qualsevol situació personal i acabes dient i fent coses de les quals després te´n penedeixes.

