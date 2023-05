Agafa la bici i “Aprèn a rodar”

Presentació de la campanya “Aprèn a rodar” (SFGA)

El ministre de Territori i Habitatge en funcions, Víctor Filloy, ha presentat aquest dijous a la tarda, juntament amb el cònsol menor d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, i el tècnic del Departament de Mobilitat, Daniel Boneta, la primera campanya per a promoure l’ús de la bicicleta. Tal com ha destacat Filloy, la voluntat de la iniciativa és doble: motivar els més petits a fer ús d’aquest tipus de vehicles perquè el puguin fer servir de forma autònoma, així com promoure l’ús de la bicicleta amb seguretat i dins d’una convivència i, alhora, sensibilitzar a la població respecte a la bicicleta i als seus beneficis.

En aquesta matèria, el ministre en funcions ha destacat que la campanya permet impulsar una major “educació vial, una major inclusió social i la promoció d’hàbits i estils de vida totalment saludable”. Així mateix, Canturri ha explicat que el comú d’Andorra la Vella s’ha sumat a la iniciativa amb un ampli programa d’actes amb motiu del dia mundial de la bicicleta, el proper 3 de juny. En aquesta línia, ha explicat que serà el primer cop que se celebra d’ençà de la posada en marxa del Bici Lab Andorra, fa set mesos, un espai que vol ser més que un museu i al voltant del qual s’han d’articular els esdeveniments vinculats al món de les dues rodes.

La campanya, sota el lema ‘Aprèn a rodar’, tindrà dos moments claus: 20 de maig amb l’impuls de les activitats i tallers adreçades als més petits i el 3 de juny amb la celebració de la pedalada popular.

Pel que fa a la primera activitat, està dirigida a nens d’entre 6 i 11 anys. Així, a la plaça de Poble d’Andorra la Vella a i partir de les 9:45 hores, s’hi podran trobar activitats pràctiques amb l’objectiu d’ajudar a les nenes i nens a desplaçar-se de manera autònoma i segura en bicicleta a més de promoure la mobilitat sostenible a Andorra. Al llarg de la jornada s’impartiran diversos tallers, com ara de mecànica bàsica, primers auxilis o la promoció i explicació del funcionament de la bicicleta elèctrica.

La pedalada popular del 3 de juny està oberta a tots els públics i a tots els nivells, per aquest motiu es proposen dos recorreguts diferents: 2km i 4km. La sortida se celebrarà a les 10:30 hores davant del Bicilab d’Andorra la Vella. Les inscripcions es poden fer de forma gratuïta a www.mobilitat.ad fins l’1 de juny.