Govern fa “endreça” en l’afer de les línies regulars internacionals de viatgers

Un autobús de la companyia Hife (Hife)

El Departament de Transports del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa informa, que un cop resolta la situació d’abandonament de prestació del servei per part de la companyia Montmantell, SL, de les línies internacionals que realitzava, i amb la intenció de garantir als usuaris d’aquests trajectes el servei, s’ha iniciat el procediment per a tramitar les sol·licituds presentades per part de quatre companyies per a atorgar, de manera definitiva, les línies que explotava aquesta societat, per rigorós ordre d’entrada.

L’autorització temporal atorgada a l’empresa Hife, per tal que pogués prestar amb urgència, juntament amb Autocars Andorra 2011, els serveis de línia regular internacional de viatgers entre Andorra i la Seu d’Urgell, Andorra i Lleida i Andorra i Tarragona, caduca l’últim dia de juliol del 2023. D’aquesta manera, les autoritzacions definitives es resoldran amb una data d’inici 1 d’agost del 2023 i amb una durada de 5 anys, tal com estableix l’Acord bilateral amb Espanya.

Des del Departament de Transports es recorda que tots els actes duts a terme estan validats pel Gabinet Jurídic del Govern i consensuats amb l’Estat espanyol, vetllant per l’interès general i amb la ferma voluntat de garantir el servei, així com la lliure competència i llibertat de mercat i sobretot, ajustades a la Llei de transports per carretera i l’Acord bilateral de transport regular internacional de viatgers existent entre Andorra i Espanya.