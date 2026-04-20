Afers Socials, juntament amb l’UdA, promou una jornada sobre discapacitat i inclusió en l’àmbit educatiu

En el marc de la commemoració del Dia Nacional dels drets de les persones amb discapacitat promogut per les Nacions Unides, que se celebra el 27 d’abril, el Ministeri d’Afers Socials ha organitzat, juntament amb la Universitat d’Andorra (UdA) i la Federació Andorrana d’Associacions per a Persones amb Discapacitat (FAAD), una jornada dedicada a la discapacitat en l’àmbit educatiu. L’objectiu de la jornada és sensibilitzar sobre la importància de garantir els drets i la plena participació de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la societat, especialment en l’educatiu.
L’encarregada d’obrir l’acte ha estat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, la qual ha destacat que “l’educació és un dels pilars fonamentals per a garantir aquests drets. És a les aules on es construeix el futur, on es formen ciutadans i ciutadanes amb valors, i on hem de garantir que ningú quedi enrere. Una educació inclusiva no només beneficia les persones amb discapacitat, sinó que enriqueix tota la societat”. De fet, com ha recordat la ministra, la celebració d’aquesta jornada coincideix amb l’acord del Govern per tal que les persones amb discapacitat puguin estudiar gratuïtament els títols oficials que ofereix la Universitat d’Andorra, facilitant, així, l’accés del col·lectiu als estudis superiors.
Seguidament, l’exatleta paralímpic i expert en la matèria, Eduard Carrera, ha impartit una ponència sobre els reptes i les oportunitats d’una educació més inclusiva, des de la perspectiva de les persones amb discapacitat, sota el títol ‘Discapacitat: una oportunitat d’aprenentatge’. Finalment, la jornada ha conclòs amb l’organització de tallers de sensibilització, per part de la Federació Andorrana d’Esports Adaptats (FADEA), a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, amb la finalitat de fomentar la inclusió i la comprensió de la diversitat.