Es presenta el sisè Festival de Senderisme Camina Pirineus – Alt Urgell

Aquest dilluns s’ha presentat al Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) el VI Festival de Senderisme Camina Pirineus – Alt Urgell, en un acte que ha comptat amb la participació de la vicepresidenta de Promoció Econòmica i Desenvolupament del Consell Comarcal, Carme Espuga i les tècniques de Turisme del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. L’edició d’enguany tindrà lloc del 12 al 14 de juny i forma part dels Festivals de Senderisme dels Pirineus, una iniciativa que va impulsar IDADA ara fa onze anys, que s’estén per totes les comarques pirinenques i que combina rutes a peu amb activitats culturals i gastronòmiques en entorns naturals privilegiats.
La proposta de l’Alt Urgell per a aquest any aposta per l’experiència sensorial i la descoberta de l’entorn des d’una mirada integradora i sostenible. La programació inclou sortides singulars i exclusives acompanyades per tècnics i professionals locals, i uneix natura, patrimoni i gastronomia.
Les activitats programades són un guiatge sensorial a l’entorn de la Torre Solsona de la Seu d’Urgell amb el Club Social El Picot, que acabarà amb un taller de ioga i relaxació i és obert a tothom; una ruta de descoberta de Sauvanyà sortint des de Torà de Tost i acompanyada per les reflexions que Albert de Gràcia fa al llibre “Despoblats del Pirineu”; la Ruta dels castells del Baridà, amb sessió de fotografia de paisatge i degustació de cervesa i formatge i, per a l’últim dia, s’ha programat l’ascensió al Coscollet i al mirador de la Serra d’Aubenç, amb esmorzar amb coca de Coll de Nargó i fuet d’Organyà.
Les rutes tenen un cost de 10€ (5€ per a menors de 10 anys) i cal apuntar-s’hi abans de les 6 de la tarda del dia abans de la sortida a través del portal www.turismeseu.com/senderisme. Totes les activitats inclouen assegurança i un obsequi per a cada participant. Si convé, es pot demanar suport a l’Oficina de Turisme de la Seu per a fer la reserva.
El festival s’organitza des de l’àrea de Turisme i Cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell conjuntament amb Turisme la Seu i amb la col·laboració dels ajuntaments de la comarca concernits, del Parc Natural del Cadí-Moixeró i del Parc Natural de l’Alt Pirineu, i compta amb el suport d’IDAPA i del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Per a consultar tots els detalls del programa complet i actualitzat, es pot visitar www.alturgell.cat/festival-camina-pirineus-alt-urgell.