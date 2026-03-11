Gran interès per a la primera visita guiada sobre el passat feudal de Castellbò

El Museu–Catedral de la Seu d’Urgell i l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) Vila i Vall de Castellbò han organitzat per aquest dissabte, 14 de març, a les 12 hores, la visita guiada “Els poders feudals de Castellbò”, una proposta que permet descobrir el poble com un autèntic conjunt històric on el castell i la col·legiata de Santa Maria s’expliquen mútuament.
La iniciativa, que s’organitza per primera vegada, convida a endinsar-se en el passat medieval d’aquest indret que va ser capital històrica del vescomtat de Castellbò, un territori que durant segles va tenir un paper central en la història del Pirineu. La visita començarà al turó del castell, des d’on es domina tota la vall i on encara es conserven les restes de la fortalesa que simbolitzava el poder dels vescomtes. Des d’allí, el recorregut conduirà fins a la col·legiata de Santa Maria, permetent comprendre la relació entre el poder polític, el territori i la vida religiosa.
Les places per a aquesta primera visita estan gairebé exhaurides, i és imprescindible reservar prèviament al Museu–Catedral de la Seu d’Urgell. Les entrades es poden adquirir al Museu–Catedral (plaça del Deganat, s/n), trucant al 973 353 242 o escrivint a info@museucatedralseudurgell.org.