Administrades més de 100.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19

Des de l’inici del Pla de vacunació, ja s’han administrat més de 100.000 dosis dels vaccins per lluitar contra la propagació del coronavirus SARS-CoV-2. Concretament, el ministeri de Salut informa que s’han administrat un total de 100.896 vacunes. D’aquestes, 52.424 corresponen a primeres dosis, 48.375 segones i 97 terceres.

Així, l’Executiu valora molt positivament el nivell d’adhesió al Pla de la població, que ha permès que actualment un 72,2% de la població vacunable –és a dir, major de 16 anys– ja n’hagi rebut la pauta completa.

Pel que fa a la resta de xifres referents a la pandèmia, el Govern informa que la taxa de reproducció continua estable al voltant d’1 i que, per tant, es manté la mitjana de casos setmanals i la baixa pressió sanitària. En aquest sentit, des de l’inici de la pandèmia 15.108 persones (+9) han estat diagnosticades amb el virus i es registren un total de 14.931 altes (+3). El total de persones que han mort amb o a causa del COVID-19 és de 130.

Actualment hi ha 47 casos actius (+6) i des del passat 6 de setembre no hi ha cap ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell –ni a planta ni a l’UCI–.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 2 aules sota vigilància activa, una total i una parcial.