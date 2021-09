Preu màxim de 8 euros per als tests ràpids d’antígens a les farmàcies

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el nou Decret que estableix les condicions per a la venda de tests ràpids d’antigen a les farmàcies.

El mes de desembre de l’any passat es va aprovar el reglament que permetia la venda d’aquests tipus de test ràpid a les farmàcies per tal de facilitar-ne l’accés a la població. Ara, transcorreguts diversos mesos, el ministeri de Salut considera que ha esdevingut una eina molt útil per facilitar l’autodiagnosi de la COVID-19 i disminuir la transmissió del virus.

Així, el text establia que la compra quedava limitada als residents o treballadors del Principat, i marcava que el benefici màxim per a les farmàcies havia de ser del 30% respecte del preu d’adquisició. Ara, vist que no existeixen problemes d’aprovisionament d’aquestes proves, el Govern considera que ja no cal limitar la dispensació d’aquest tests a residents i treballadors i s’elimina també la necessitat de registrar cada dispensació.

A més, també es modifica el mecanisme de control del preu de venda i s’estableix en un preu màxim de vuit euros. Les oficines de farmàcia segueixen sent l’únic punt de venda autoritzat de tests ràpids d’antígens, i aquests han d’estar degudament homologats amb la marca CE o equivalent i han de presentar una sensibilitat igual o superior al 90% i una especificitat de com a mínim el 97%.