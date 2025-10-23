Adjudicades les obres del mur de canalització del riu Valira entre el pont de Tobira i l’accés a l’Estadi Nacional

El Consell de Ministres ha adjudicat les obres de construcció del mur de canalització al riu Valira entre el pont de Tobira i l’accés a l’Estadi Nacional per un import total d’1.044.324,38 euros. El projecte, gestionat pel Ministeri de Territori i Urbanisme, s’ha adjudicat a l’empresa TP Unitas. El cost de les obres serà assumit conjuntament pel Govern (897.782,40 euros) i pel Comú d’Andorra la Vella (146.541,98 euros).
Aquest projecte s’emmarca en l’acord de col·laboració entre ambdues institucions, pel qual el Comú d’Andorra la Vella va delegar al Govern la facultat de licitar els treballs amb l’objectiu de donar continuïtat al passeig del riu i millorar la canalització del riu Valira en aquest tram.
L’actuació permetrà habilitar un nou tram del passeig fluvial a la banda dreta del riu, entre el pont de Tobira i l’Estadi Nacional, on actualment no hi ha pas per als vianants. Les obres inclouran la construcció d’un mur de canalització del riu, que contribuirà a millorar la seguretat hidràulica, protegir la infraestructura urbana i integrar paisatgísticament el nou espai per a vianants.