Andorra i la Santa Seu prossegueixen el diàleg per a la despenalització de l’avortament

El cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, juntament amb l’ambaixador a la Santa Seu, Carles Àlvarez, es van reunir aquest dimecres a la tarda al Vaticà amb el secretari d’Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, en el marc del diàleg institucional que mantenen les dues parts per a abordar el procés de despenalització de l’avortament a Andorra.
Durant la trobada, les dues delegacions han reafirmat el compromís compartit per a continuar treballant de manera constructiva amb l’objectiu de disposar en els propers mesos d’una proposta de text legislatiu. Les parts han coincidit que es tracta d’un assumpte d’una gran complexitat jurídica, institucional i social, que requereix un desenvolupament tècnic acurat.
El Govern d’Andorra i la Santa Seu mantenen la voluntat de trobar una solució que permeti fer compatible el manteniment de l’estructura institucional del país i l’avenç significatiu en el reconeixement dels drets de les dones.