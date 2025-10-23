Un pas més per al trasllat de l’Arxiu Nacional a la seu del Ministeri de Cultura, a l’antic Hotel Rosaleda

El Govern fa un pas més per al trasllat de l’Arxiu Nacional –situat, actualment, a l’edifici de Prada Casadet, a Andorra la Vella– a l’edifici annex de la seu del Ministeri de Cultura, a l’antic Hotel Rosaleda, amb la licitació dels treballs d’adequació d’aquest edifici, a través d’un concurs nacional. Les ofertes es poden presentar a través de la Plataforma de contractació del sector públic a partir de la publicació al BOPA de l’edicte i el termini de presentació d’aquestes finalitza el 26 de novembre, a les 17 hores.
La reforma sorgeix de la voluntat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports d’adaptar els espais que han quedat lliures després del trasllat del Centre de Català a les noves instal·lacions a l’antic Hotel Hermus al carrer René Baluard, 9, d’Encamp, així com altres espais de l’Edifici Rosaleda que actualment ocupa en part la Biblioteca Nacional.
Pel que fa als treballs a l’edifici annex, es tindran en compte les necessitats d’espais i instal·lacions de les zones de tallers i altres zones de treball de l’Arxiu Nacional. En el cas dels espais de la Biblioteca Nacional, l’objectiu és reorganitzar els seus usos per tal d’optimitzar-los ja que alguns d’ells, com sales de reunions o de consulta, siguin compartits entre la Biblioteca Nacional i l’Arxiu Nacional.
D’aquesta manera, la seu del Ministeri de Cultura recollirà tots els departaments i àrees que en formen part i se centralitzaran tots els serveis en unes mateixes dependències, l’Edifici de l’antic Hotel Rosaleda, culminant, així, el trasllat iniciat el 2020.