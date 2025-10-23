Un pas més per al trasllat de l’Arxiu Nacional a la seu del Ministeri de Cultura, a l’antic Hotel Rosaleda

L'antic hotel Rosaleda, seu del Ministeri de Cultura
L’antic hotel Rosaleda, seu del Ministeri de Cultura (SFGA)

El Govern fa un pas més per al trasllat de l’Arxiu Nacional –situat, actualment, a l’edifici de Prada Casadet, a Andorra la Vella– a l’edifici annex de la seu del Ministeri de Cultura, a l’antic Hotel Rosaleda, amb la licitació dels treballs d’adequació d’aquest edifici, a través d’un concurs nacional. Les ofertes es poden presentar a través de la Plataforma de contractació del sector públic a partir de la publicació al BOPA de l’edicte i el termini de presentació d’aquestes finalitza el 26 de novembre, a les 17 hores.

La reforma sorgeix de la voluntat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports d’adaptar els espais que han quedat lliures després del trasllat del Centre de Català a les noves instal·lacions a l’antic Hotel Hermus al carrer René Baluard, 9, d’Encamp, així com altres espais de l’Edifici Rosaleda que actualment ocupa en part la Biblioteca Nacional.

Pel que fa als treballs a l’edifici annex, es tindran en compte les necessitats d’espais i instal·lacions de les zones de tallers i altres zones de treball de l’Arxiu Nacional. En el cas dels espais de la Biblioteca Nacional, l’objectiu és reorganitzar els seus usos per tal d’optimitzar-los ja que alguns d’ells, com sales de reunions o de consulta, siguin compartits entre la Biblioteca Nacional i l’Arxiu Nacional.

D’aquesta manera, la seu del Ministeri de Cultura recollirà tots els departaments i àrees que en formen part i se centralitzaran tots els serveis en unes mateixes dependències, l’Edifici de l’antic Hotel Rosaleda, culminant, així, el trasllat iniciat el 2020.

