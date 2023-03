Actualitzat el Reglament d’accés als estudis superiors per a més grans de 25 anys

Un major de 25 anys fent una prova d’accés als estudis d’ensenyament superior (ijeab/Freepik)

El Govern ha aprovat el Decret de regulació de la prova d’accés als estudis d’ensenyament superior per a persones més grans de 25 anys. El text modifica el Reglament aprovat el 2017, per a revisar-ne alguns processos i criteris d’avaluació, alineant-los així amb els perfils competencials esperats en finalitzar els diferents nivells educatius.

Així, s’identifiquen les capacitats bàsiques que han de tenir els futurs estudiants per a seguir els seus estudis superiors amb garanties: comunicació en llengua catalana, comunicació en llengua estrangera, anàlisi de la realitat amb esperit crític i raonament matemàtic. Aquestes capacitats se les relaciona amb nou competències específiques, que són els referents per a l’avaluació i que han de permetre acreditar l’accés de les persones més grans de 25 anys a l’ensenyament superior.

També s’inclou en el Reglament la possibilitat d’exempció de proves vinculades a la comunicació en llengua catalana i en llengua estrangera per a les persones que hagin realitzat la seva escolaritat en un centre educatiu d’Andorra o bé que acreditin el nivell de llengua amb un certificat oficial. A banda, s’amplia la possibilitat d’exempció per a les persones que hagin estat escolaritzades en un sistema educatiu que utilitzi com a llengua vehicular la llengua catalana o la llengua estrangera que el candidat hagi triat per a la prova, des de primera ensenyança fins a la superació dels estudis de segona ensenyança.

Finalment, s’oferirà als candidats la possibilitat d’inscriure’s a la prova d’accés durant tres convocatòries consecutives, conservant els resultats de les capacitats qualificades amb un resultat “apte”.

El Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOPA.