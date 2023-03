Obertura de vuit places d’agent penitenciari

Agents penitenciaris (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de l’edicte per a cobrir vuit places d’agent penitenciari per al Departament d’Institucions Penitenciàries. Del total de places que ara es liciten, 4 són de nova creació i 4 són per jubilació. Les places permeten cobrir actualment llocs vacants dins del cos. Aquest lloc de treball correspon al nivell C1 del sistema de classificació del Cos Penitenciari, amb una retribució anyal bruta de 25.438,38 euros, distribuïda en tretze pagues.

Les persones interessades en poder concórrer a la convocatòria pública han de disposar de la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets d’acord amb la legislació vigent, ser major d’edat, disposar del títol de batxillerat o diplomatura equivalent, tenir el permís de conduir B2 i disposar del diploma de català en nivell B2 o superior.

Per a presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants es descarreguin el plec de bases de la convocatòria o el recullin al Servei de Tràmits del Govern. La descàrrega és gratuïta i es pot fer des dels webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad. El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 4 d’abril del 2023. L’hora límit serà la del tancament del Servei de Tràmits d’aquest dia.