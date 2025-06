Activitats obertes a tothom per a “Connectar-te a l’energia del futur”

Les activitats se celebraran entre dimarts i dijous (SFGA)

El Govern, juntament amb la col·laboració de FEDA, impulsen aquesta setmana un programa d’activitats per a commemorar la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. L’objectiu és acostar a la ciutadania les tecnologies d’energies renovables i les possibilitats d’autoconsum, per això el programa d’activitats porta per títol ‘Connecta’t a l’energia del futur’. Les diverses activitats permetran resoldre dubtes i trencar barreres per a la implementació d’instal·lacions com aquestes a les llars del país.

El sector energètic és el principal emissor de CO₂ en el territori andorrà i, per tant, l’acció climàtica passa obligatòriament per la descarbonització d’aquest sector i el foment de les energies renovables o d’alta eficiència, tal com ja està establert en el full de ruta que implementa el Govern per a avançar en aquesta direcció.

Així, la primera de les activitats, que tindrà lloc aquest dimarts, 10 de juny, a partir de les 16.30 hores, va encarada a conèixer de primera mà una instal·lació fotovoltaica ubicada a l’edifici de Clara Rabassa. La persones que hi vulguin assistir podran conèixer com funciona una instal·lació d’autoconsum domèstic i es podran resoldre dubtes habituals sobre com instal·lar plaques solars a casa.

La segona activitat tindrà lloc aquest dimecres, 11 de juny, a partir de les 9.30 hores, amb una conferència a càrrec de tècnics de l’AR+I i de l’OECC que porta per títol ‘Sector energètic i canvi climàtic, com ens preparem?’. Després de la conferència s’obrirà un taller participatiu per a recollir propostes de tots els participants.

La setmana d’activitats clourà dijous amb un cinefòrum i la participació en directe del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, al pòdcast Fvck i Lloc. Així, la projecció s’iniciarà a les 18.30 hores amb el fil We the Power (Patagonia Films) i després es gravarà el programa amb el públic assistent.

Totes les activitats són gratuïtes, però es demana reservar prèviament per a garantir les places a través del correu connectat@andorra.ad o de la web setmanaenergiaandorra.com. Es pot conèixer tot el programa a les xarxes socials d’Acció climàtica.