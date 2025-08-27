Activat en alerta el pla INUNCAT per intensitat de pluja dimecres i dijous a diversos punts de Catalunya, entre ells el Pirineu

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquesta tarda el Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) en fase d’alerta, atès les previsions de pluges intenses que podran afectar gran part del país, des d’aquest dimecres 27 d’agost al migdia i fins al dijous 28 d’agost al vespre.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC):
• Dimecres 27 d’agost, s’esperen xàfecs que podran superar els 20 l/m² en 30 minuts a partir de les 14 hores, a la meitat nord-oest de Catalunya, especialment a les comarques del Pirineu i Prepirineu lleidatà, i les comarques de Ponent.
• El dijous 28 d’agost les precipitacions, que també podran superar els 20 l/m² en 30 minuts, es desplaçaran cap al nord-est de Catalunya, i podran afectar especialment les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i la Selva. La previsió indica que l’episodi podria començar a primera hora del matí i acabar cap a les 20 hores del vespre.
Segons ha informat el Meteocat, els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta, de calamarsa i pedra, i de ratxes fortes de vent.
Consells d’autoprotecció per a la ciutadania
Tenir presents els consells davant fortes pluges que es poden trobar a interior.gencat.cat/inundacions.
• Cal evitar els desplaçaments en vehicle i aparcar en rieres o punts subterranis inundables. No s’han de travessar mai rius o rieres si baixen amb aigua, sobretot a les zones on s’esperen intensitats i acumulacions més importants.
• Cal circular preferentment per les rutes principals i les autopistes, moderar la velocitat i mantenir les distàncies de seguretat.
• Si hi ha precipitacions a la muntanya, dirigir-se a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents.
• Si es donen precipitacions importants en ser a casa: no baixar a les zones inundables com ara el soterrani, el garatge, etc.; no deixar fora objectes o mobles que l’aigua pugui arrossegar; posar els animals domèstics, els aliments, l’aigua potable, els documents importants, els objectes de valor i, sobretot, els productes perillosos (com ara verí per a les rates, dissolvents, etc.) en llocs alts i protegits.
Es pot fer seguiment de les incidències i evolució de l’episodi al compte de twitter, facebook i instagram @emergenciescat
Per a obtenir més informació
– Predicció municipal: http://www.meteo.cat/prediccio/municipal.
– Incidències viàries: http://cit.transit.gencat.cat.
– Mobilitat: http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat.