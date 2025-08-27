El Govern millora l’atenció del Servei de Tràmits i l’acompanyament en la digitalització de les gestions de les empreses

El Govern, a través del Ministeri de Funció Pública i Transformació Digital, ha treballat en un seguit de mesures per a millorar l’experiència d’atenció al públic del Servei de Tràmits, així com per acompanyar a les empreses en el procés necessari per a la digitalització dels tràmits a través de la Seu Electrònica de Govern (www.e-tramits.ad). L’objectiu de les diverses mesures, tal com ha explicat el ministre, Marc Rossell, és “oferir la millor atenció de proximitat a la ciutadania alhora que es vehicula a les empreses del país a fer ús de la comunicació telemàtica amb l’administració”. Les diverses accions persegueixen tres objectius clars: fomentar la digitalització dels tràmits, garantir la consolidació de l’equip i millorar el servei.
Entrant al detall, una de les mesures més rellevants logísticament és el trasllat de tots els serveis de tràmits vinculats a l’empresa a l’edifici administratiu del Prat del Rull, situat al carrer amb el mateix nom d’Andorra la Vella, a partir del pròxim dilluns 1 de setembre. La voluntat d’aquest canvi és poder donar una atenció més personalitzada a les empreses que vulguin tramitar amb l’administració de forma presencial i també poder garantir un acompanyament perquè puguin fer tràmits a través de la Seu Electrònica.
“Les empreses han de començar a acostumar-se a comunicar-se amb el Govern de forma telemàtica”, ha expressat el ministre Rossell. Així, es manté el Servei de Tràmits per al ciutadà a l’edifici administratiu, però tots aquells vinculats a empresa s’hauran d’expedir, a partir de l’1 de setembre, al Prat del Rull. Tant un espai com l’altre, cal demanar cita prèvia per a atendre la demanda. L’horari d’atenció al Servei de Tràmits del Prat del Rull és de 8.00 h amb la darrera cita que es donarà serà a les 13.40 h.
Els tràmits d’immigració i de tributs es continuaran gestionant als departaments corresponents. Tanmateix, el Govern està treballant en la digitalització dels tràmits d’immigració, amb la previsió d’incorporar-los a la Seu Electrònica durant el 2026. Pel que fa als tràmits de tributs, durant aquest 2025 s’inclouran en el catàleg de tràmits digitals aquells que encara es fan de forma presencial, completant així la seva integració digital.
Amb l’objectiu de garantir l’acompanyament pel tràmit en línia, el Govern ha reforçat tota l’atenció telemàtica a través del telèfon 875 700 i prement el 2 ‘atenció digital’ es podrà rebre assistència per tal de complementar els tràmits des de casa o des de l’oficina, en cas de tenir dubtes. A més, l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC), que s’hi pot accedir a través de la Seu Electrònica o a través del telèfon, ampliarà el seu servei a tota la població (fins ara només estava disponible per a persones no residents o amb mobilitat reduïda).
A més, el Govern ja ha posat a disposició de la ciutadania dos nous punts d’autoservei assistits a les mateixes dependències del Servei de Tràmits de l’edifici administratiu, on els ciutadans poden presentar els seus propis tràmits de forma telemàtica amb el suport d’un assistent presencialment. Aquest fet permetrà alleugerir la pressió al servei presencial i alhora afavorir la gestió del canvi i la formació dels ciutadans en l’entorn de la Seu Electrònica.
Amb la voluntat que l’experiència a la Seu Electrònica cada vegada sigui millor, s’ha iniciat un procés de simplificació dels formularis i processos que empreses i ciutadania fan de forma telemàtica. L’objectiu d’aquesta iniciativa és millorar l’experiència del ciutadà a l’hora de presentar sol·licituds, optimitzant la informació que es recull als formularis. Aquesta optimització es planteja d’acord amb el que estableix el Codi de l’Administració i el Reglament de Serveis Digitals, per tal de garantir una administració més eficient, clara i centrada en les necessitats reals de les persones.
Reforç de la plantilla
De forma paral·lela a les actuacions per a reforçar la digitalització, el Govern ha incrementat els recursos humans del Servei de Tràmits per a fer front al creixement sostingut del volum de tràmits presencials, que actualment se situa al voltant de les 600 atencions diàries, amb puntes que poden arribar fins a les 1.000 en moments de màxima activitat.
Així, un dels canvis més destacats és l’ampliació significativa de la capacitat operativa gràcies al reforç que s’ha dut a terme a la plantilla d’atenció de tràmits. Concretament, s’incrementarà amb tres taulells operatius addicionals exclusivament per a les empreses a l’edifici administratiu del Prat del Rull i mantenint els actuals per als tràmits de la ciutadania a l’edifici administratiu de Govern. Aquest augment s’acompanya amb l’ampliació de quatre persones a la plantilla gràcies a la incorporació d’una nova coordinadora, la cobertura de baixes i places vacants i la incorporació de noves persones en comissió de serveis.
Aquesta millora reforça la capacitat d’atenció, permet una distribució més eficient de la càrrega de treball i proporciona més marge per a absorbir pics de demanda. En definitiva, es tracta d’una aposta clara per una administració moderna, propera i eficient que respon a les necessitats d’una ciutadania en creixement. Amb tot, les dades mostren que la cita prèvia és el canal més eficient i ordenat per a accedir al servei.