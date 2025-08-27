L’ajut de la convocatòria de La Feréstec recau en Aina Sánchez

La convocatòria d’ajut a la creació i residència artística a La Feréstec, ha estat adjudicada a l’actriu Aina Sánchez, estudiant de teatre físic a l’Institut del Teatre de Barcelona. L’Aina és una actriu i ballarina andorrana de 21 anys, que actualment està acabant els seus estudis d’interpretació. Se l’ha pogut veure en produccions de la Jocand com ara Temps era Temps, Troianes, Amén o Arrels d’Arreu i en diverses visites teatralitzades. El 2022 també va formar part del projecte La llançadora del Comú d’Encamp.
Durant les quatre setmanes de residència començarà la creació d’una peça en solitari on explorarà els diferents llenguatges que li han interessat durant aquests anys de formació i que serviran per a posar en relleu els seus desitjos actuals. El bufó i el clown, la dansa, els rituals, i la manipulació d’objectes i materials com a elements màgics teatrals, són alguns dels llenguatges a explorar.
La residència neix amb l’objectiu d’impulsar nous projectes escènics professionals i consolidar espais de recerca i experimentació dins el panorama cultural andorrà.
La convocatòria, que s’emmarca dins la primera temporada de programació de La Feréstec, ofereix a la proposta seleccionada, una residència artística durant el mes de setembre, amb un ajut econòmic, suport tècnic, acompanyament artístic i una exhibició oberta al públic, a finals de setembre que obrirà la temporada 2025 de La Feréstec.
Amb aquesta iniciativa, La Feréstec, amb el suport del Ministeri de Cultura del Govern d’Andorra i del Comú d’Escaldes-Engordany, reforça el seu compromís amb la creació contemporània, donant espai i recursos reals als projectes escènics emergents al país.