Actes programats per al 10è aniversari del Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra

Els actes per al 10è aniversari constaran d’un debat i una taula rodona (Pexels)

El Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra (CNBA) celebrarà el seu desè aniversari el proper dijous, dia 25 d’abril. Serà un esdeveniment que comptarà amb el suport del Govern d’Andorra. La celebració girarà entorn al tema del diàleg intergeneracional a favor d’una ètica per a tothom.

Al matí, un debat interactiu amb els joves

Debat entre el CNBA i les generacions futures, representades per alumnes i professors de diverses escoles andorranes, sobre la importància de la reflexió ètica davant dels avenços tecnològics i els dilemes socials que sorgeixen.





sobre la importància de la reflexió ètica davant dels avenços tecnològics i els dilemes socials que sorgeixen. La pregunta central serà: quin paper té la bioètica davant dels avenços tecnològics?





davant dels avenços tecnològics? L’actualitat ofereix exemples pertinents: la lluita contra la desinformació a les xarxes socials, les lliçons apreses de la COVID-19, o l’impacte de noves tecnologies com la intel·ligència artificial.

La sessió tindrà lloc a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, el dijous, dia 25 d’abril, de 12 a 14 hores, sota el títol: “Avenços tecnològics: un debat ètic per a les noves generacions”.





A la tarda, un debat públic sobre l’envelliment

S’abordarà la qüestió de l’envelliment i la longevitat humana sense precedents, a la llum dels ensenyaments de la COVID-19.





a la llum dels ensenyaments de la COVID-19. El CNBA presentarà un informe d’abast internacional en una taula rodona , amb la presidència de la ministra de Salut, Mònica Bonell, i amb la participació de Bruno Vellas, professor de Medicina i President fundador de l’IHU “Health Age”: Prevenció, Longevitat i Gerociència i de la Dra. Eva Heras, cap del servei d’Envelliment i Salut (SAAS) i del grup de treball: Dr Jacques Montagut, Esther Argilés Huguet i Montse Eulalia Gil.





, amb la presidència de la ministra de Salut, Mònica Bonell, i amb la participació de Bruno Vellas, professor de Medicina i President fundador de l’IHU “Health Age”: Prevenció, Longevitat i Gerociència i de la Dra. Eva Heras, cap del servei d’Envelliment i Salut (SAAS) i del grup de treball: Dr Jacques Montagut, Esther Argilés Huguet i Montse Eulalia Gil. La sessió s’obre al públic en general per a una reflexió compartida sobre els reptes intergeneracionals que planteja l’envelliment de les futures generacions.

La sessió tindrà lloc a la sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, el dijous, dia 25 d’abril, de 18 a 20 hores, sota el títol: “Envellir amb salut a la llum de la pandèmia de la COVID-19”.





Un esdeveniment important per a la societat andorrana

El 10è aniversari del CNBA és una ocasió per a reflexionar sobre la importància de l’ètica en un món en constant canvi. El diàleg intergeneracional és crucial per a construir un futur més just i equitatiu per a tothom.