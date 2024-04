El Festival Ull Nu dedicarà la jornada del convidat d’honor al cinema portuguès

Un dels cartells del Festival Ull Nu 2024

El Festival Ull Nu, que tindrà lloc del 8 al 12 de maig, arriba a la 11a edició dedicant una jornada al cinema portuguès. Per primera vegada a Andorra es projectarà una selecció de curtmetratges de Portugal amb la presència del director Federico Mesquita i Ricardo Vieira, el programador d’IndieLisboa, el prestigiós festival portuguès. Aquest mateix dia, s’estrenarà el llargmetratge Simon Chama de la jove directora lusitana, Marta Sousa, que també serà present en aquesta sessió especial.

Una de les coses a destacar és l’alta participació a la segona edició de l’Ull Nu LAB. S’han rebut 38 guions i dels 8 que participaran al taller, 7 són escrits per dones. En aquest sentit, pel que fa al concurs de curtmetratges, es manté la xifra de 600 obres participants i d’entre els 24 projectes finalistes hi ha 18 directores dones.

Com ja és habitual, el festival compta amb una àmplia proposta cultural i d’oci amb projeccions, exposicions, instal·lacions, xerrades, concerts i activitats familiars. Una de les novetats és la Vila Ull Nu, un espai gastronòmic que s’instal·larà a la Plaça del Poble, des del divendres 10 fins el diumenge 12 de maig.





Projeccions

La primera de les projeccions serà el dimecres 8 de maig, a les 21 h, amb Remember my name, la pel·lícula inaugural que és el primer llargmetratge de la directora Elena Molina, participant i guanyadora en diversos Festivals Ull Nu. Aquest film serà també el que es projectarà durant la sessió escolar del dijous 9 de maig a partir de les 15 h.

El dijous 9 de maig, tindrà lloc la jornada dedicada a Portugal, el convidat d’honor, i a les 19 h es podran veure una selecció de cinc curtmetratges portuguesos acompanyats del col·loqui amb el director Federico Mesquita i el programador d’IndieLisboa, Ricardo Vieira. Seguidament es projectarà el llargmetratge Simon Chama i tindra lloc la xerrada amb la seva directora, Marta Sousa.

El divendres 10 de maig, a les 17.30 h , es farà una projecció especial, organitzada conjuntament amb la Fundació ONCA i, l’Assandca, l’Associació Andorrana Contra el Càncer. Es podrà veure No vull ser un heroi, amb la presència del seu director Joan Paüls.





Concurs de curtmetratges

El gruix del festival consisteix en una selecció dels millors curtmetratges presentats per part d’autors d’Andorra i dels territoris veïns en les categories de ficció, experimental, animació, documental i videoclip. Aquest any s’han rebut unes 600 obres, de les quals se n’han seleccionat 24, 18 de les quals són dirigides per noies. Totes les projeccions tindran lloc a l’auditori del Centre de Congressos.

Una de les novetats d’aquest any és que s’han agrupat els blocs de projeccions d’aquests curtmetratges que opten a concurs per temàtiques i aquestes són: ‘L’herència de la memòria’, ‘Engendrar el present’, ‘Joves adults’ i ‘Dissidències’.

El primer dels blocs de projeccions, l’‘Herència de la memòria’, serà el divendres 10, a les 18.15 h, i es projectaran No hi caiguis, de Blanca Sacristan, Raquel García i Mariona Rayo (Andorra), Pan de rana, de Malena Montiel (Espanya), Phantasia, de Jorge Moneo (Espanya), La Colada, de María Monreal (Espanya), La vallé des rides, de Sinoë Meissonnier (França), Les més grans, de Dubi Cano, Marta Codesido, Núria Ubach i Ulrika Andersson (Espanya).

Pel que fa al segon bloc, ‘Engendrar el present’, tindrà lloc el divendres 10, a les 20 h, i es veurà Mikado, de Miquel Gomila (Espanya), C/ Ramón y Cajal, de Pepa Català (Espanya), Voyage en Mascarade, de Manon De Sousa (França), Miau, de Guillaume P. Martínez i José Luís Algar (Espanya), Dec ser jo, de Núria Mayol (Espanya) i Frialdad, d’Andrea Sánchez (Andorra).

El tercer bloc, ‘Joves adults’, serà dissabte 11, a les 17.15 h, i comptarà amb Provocadora, d’Èlia Lorente (Espanya), Niuada, de Valèria Cuní (Espanya), Cura Sana, de Lucía G. Romero (Espanya), A déu Peixet, d’Anice Mateu (Espanya), CHAUD, de Franck Hourliac (França), i Danger us, de Carlos Robisco (Espanya).

L’última dels blocs, ‘Dissidències’, es podrà veure el dissabte 11, a les 20.15 h i es projectaran Intra, de Daphnéa Doto (França), Tanatorio, d’Èlia Lorente i Adela Montolí (Espanya), 4 cm par heure, de Pétronille Malet (Espanya), Anhel de llum, d’Alba Cros (Espannya), 1 et’s R3boot, de Babikian Damien i Arthur Jeanro (França), Nocturnas, de Pau Canivell, Maria Sánchez i Rubén García (Espanya), Superlesbiana, Anna Asensio (Espanya).

El diumenge 12 de maig, a les 16 h, se celebrarà l’entrega dels guardons, on es repartiran 8.300 euros en premis.





Els premis

El premi amb més dotació és l’atorgat pel Govern d’Andorra i és el Premi al Millor curtmetratge dotat amb 1.500 euros. Com a novetats d’aquest any, es premiarà el Millor muntatge amb 1.000 euros, un premi que també entrega el Govern d’Andorra, així com també es farà entrega del Premi al Millor guió, dotat amb 1.000 euros pel Consell General.

La resta del cartell de premis 2024 el conformen, el Premi a la Millor direcció, patrocinat pel Fòrum de la Joventut d’Andorra amb 1.000 euros, el Premi a la millor fotografia, dotat per la Comissió Nacional Andorrana de la Unesco, per un valor de 800 euros, el Premi Jurat Carnet Jove Andorra al millor curtmetratge dotat amb 1.000 euros i el Premi memòria històrica que patrocina l’Arxiu Nacional d’Andorra amb 1.000 euros. També es farà entrega de dos premis Ull Nu LAB de guió de 500 euros.

Com cada any, hi haurà un jurat professional format per le crítiqui de cinema, Mariona Borrull, la muntadora de ficció, documentals i sèries de televisió, Sofia Escudé, i el director i guionista andorrà Álvaro Rodríguez Areny.

Els assistents podran escollir les seves obres preferides mitjançant votacions, i s’entregaran també els guardons del públic al millor curtmetratge.





ULL NU LAB de guió

El Festival Ull Nu va posar en marxa l’any passat l’Ull Nu LAB amb la voluntat de donar suport a la creació de guions de curtmetratge i aquest any es consolida amb la xifra de 38 guions rebuts, 8 dels quals han estat seleccionats per a les sessions de treball amb els tutors professionals del sector.

El director de cinema, Alejandro Marín i la guionista, Marta Grau formaran als participants a millorar les seves versions presentades.





Xerrades

A la programació del festival també es podran seguir les xerrades gratuïtes dels professionals. La Sala Consòrcia acollirà tres conferències. La primera d’elles a càrrec dels dos tutors de l’Ull Nu LAB, el director de cinema, Alejandro Marín, i la guionista, Marta Grau, porta per títol Una pàgina en blanc i està dedicada als processos d’escriptura i desenvolupament de projectes audiovisuals. Aquesta tindrà lloc el dissabte 11 de maig, a les 12.30 h.

La segona de les xerrades, organitzada conjuntament amb l’AMMAC (l’Associació de Muntadores i Muntadors de Catalunya), la farà la muntadora Sofía Escudé i es titula El poder invisible del muntatge. Aquesta es farà el dissabte 11, a les 16 h.

En tercer lloc, Berta Prieto, actriu, dramaturga, directora de cinema i creadora de l’exitosa sèrie de FILMIN, Autodefensa, vindrà a Andorra per a crear una conversa sobre el seu procés creatiu i la manera que té d’entendre la ficció. La seva xerrada tindrà lloc el dissabte 11 de maig, a les 19 h.

Finalment, l’analista cultural i comunicadora de moda, Estela Ortiz, vindrà al Festival Ull Nu i participarà en directe a una edició especial del podcast Safreig que es farà el diumenge 12 de maig, a les 12 h.





Concerts

Una edició més, la programació del Festival Ull Nu inclou propostes musicals a la Plaça del Poble que començaran el divendres 10 de maig, a les 22 h, amb la sessió de la Dj Gigi Morralla acompanyada d’Hector+, un dels dos directors del festival.

El dissabte 11 de maig, a les 21.45 h, hi haurà sessió doble i primer serà el torn de Dj Tite, un cubà instal·lat a Andorra que farà vibrar al públic amb la seva sessió on barreja sons de l’afrobeat, latin house i els sons cubans. A les 22.45 h, Llum, una artista, compositora i performer de Barcelona, nascuda pel gran públic al talent show de TV3 “Eufòria”, que presentarà el seu primer projecte discogràfic No light without darkness d’estil pop, electrònica i experimental.

La programació de concerts continuarà diumenge 12 de maig, a les 13.15 h, amb la música de Rokyo, un dels projectes musicals més sorprenents del Principat d’Andorra. Després de ser el primer grup andorrà semifinalista del Sona9, presentarà en directe el seu primer EP autoeditat Flors i Violes.





Instal·lacions

Enguany hi haurà sis instal·lacions que es podran visitar el divendres 10 i dissabte 11 de maig, de les 21.30 h a les 00 h.

La Plaça del Poble acollirà SCI-FI, d’Annelvy Drouet i Eiden Rubio, una instal·lació interactiva i un la instal·lació lumínica del Col·lectiu Ull Nu, FLEXO. A la Rambla Molines s’exposarà ALIMÀRIES, de Server i a la plaça Rebés CASTELLERS, de CODA, totes dues instal·lacions lumíniques. La galeria Pilar Riberaygua, acollirà una instal·lació interactiva que porta per nom BINOMI, de Lara de la Puente i CALIDOSCOPI HETERODOX, d’Alfons Alcoverro es podrà veure al hall del Centre de Congressos.





Activitats familiars

El Festival Ull Nu pretén també apropar el gust per la cinematografia a les famílies i per això proposa diverses activitats paral·leles per a totes les edats.

Gràcies al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), es farà un taller de Ventalls de temàtica flamenca el divendres 10 de maig, a partir de les 18 h, a la Plaça del Poble.

La resta d’activitats familiars tindran lloc el diumenge 12 de maig. A partir de les 11 del matí a la Plaça de Poble tindrà lloc el taller de collage Personatges de pel·lícula, una proposta de l’Associació Reteena Audiovisual amb col·laboració de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Tot seguit començarà a l’auditori del Centre de Congressos la sessió infantil de curtmetratges, a partir dels 3 anys, El Gat Tabby i altres històries felines. Finalment, a partir de les 12.15h, a la plaça del Poble, tindran lloc diferents passis de l’espectacle infantil Una maleta de contes: El testament del llop, a càrrec de la Moixera i Líquid Dansa.

La consellera de Joventut d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro, ha posat en relleu el fet que el Festival Ull Nu s’hagi convertit en un dels esdeveniments audiovisuals de referència del Pirineu i al qual des del servei de Joventut d’Andorra la Vella s’hi donat suport des de l’any 2005. En aquest sentit, des d’aquest departament s’ha coordinat la col·laboració d’un grup de voluntaris joves que ajudaran al desenvolupament de totes les activitats.

Els codirectors del Festival, Hèctor Mas i Marc Camardons, han destacat sobretot la bona acollida de participació tant a la segona edició de l’Ull Nu LAB com al concurs on una de les obres finalistes és de l’andorrana Andrea Sánchez i porta per títol FRIALDAD. Aquesta és una obra de ficció-experimental que barreja imatges actuals d’Andorra amb fragments del film El espectro de Justine del cineasta andorrà, Jordi Gigó.