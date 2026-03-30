Acord per a concertar fins al 55% de les places de la futura residència de gent gran que promou una entitat financera, a Encamp

El Govern ha formalitzat la signatura del memoràndum d’entesa amb la societat Residencial Parc de l’Ossa Pirineus, SL per a establir les bases de col·laboració en la posada en marxa del centre sociosanitari per a gent gran que promou MoraBanc a Encamp. L’acord preveu la concertació d’entre el 45% i el 55% de les places del futur equipament, un cop aquest entri en funcionament. Això permetrà ampliar el nombre actual de 270 places concertades existents al país amb 66 de noves.
D’aquesta manera, el Govern continua ampliant progressivament l’oferta de places sociosanitàries concertades i garantir l’accés equitatiu als serveis d’atenció a la gent gran. Els encarregats de signar el document han estat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i el representant de la societat Residencial Parc de l’Ossa Pirineus, SL. També hi ha estat present la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ja que el Comú també col·labora en la posada en marxa de la residència.
Trini Marín ha valorat positivament la signatura del document, ja que dona continuïtat al memoràndum d’entesa subscrit el març de 2023 amb els promotors del projecte i consolida el compromís del Govern de reforçar la xarxa de recursos sociosanitaris del país, ampliar la cobertura pública de places residencials i garantir una atenció de qualitat a la gent gran, en col·laboració amb el sector privat i en benefici de l’interès general.
Aquesta acció també forma part del desplegament del Pla nacional sociosanitari de la gent gran i s’alinea amb els estàndards internacionals d’atenció centrada en la persona i amb les directrius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la dècada de l’envelliment saludable 2021-2030.
Des de l’empresa operadora de la residencia s’ha destacat que el Residencial Parc de l’Ossa Pirineus neix amb la voluntat de tenir cura del benestar de la gent gran i de les seves famílies, amb els criteris de qualitat i servei que apliquen als centres que gestionen a Catalunya amb un alt nivell de satisfacció. Per part del Comú d’Encamp, la cònsol major, Laura Mas, ha celebrat que el nou equipament per a la gent gran “avanci amb pas ferm” i ha confirmat que el Comú ja ha atorgat la llicència per a poder començar la construcció.
La residència és un projecte d’inversió 100% privada, impulsat per MoraBanc, que, a més de promotor i aportar finançament, n’és també accionista en un model de coinversió innovador a Andorra. La capacitat inicial prevista serà de 120 places de residència assistida, i es preveu que l’equipament entri en funcionament l’any 2028. A més de l’oferta residencial, l’espai sociosanitari disposarà d’un centre de dia amb 30 places.
La residència assistida disposarà de serveis d’atenció integral les 24 hores, que inclouran suport personal, serveis d’infermeria, fisioteràpia, estimulació cognitiva, activitats socioculturals i programes de promoció de l’autonomia. Mentre que el centre de dia oferirà un servei diürn destinat a proporcionar suport, atenció i activitats terapèutiques a persones grans en situació de dependència lleu o moderada.