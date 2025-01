Acord entre l’ANC-AD i l’INCIDE per a fomentar la prevenció en ciberseguretat

Oficines de l’ANC-AD (SFGA)

L’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (l’ANC-AD) ha fet un pas més per a impulsar la prevenció i la resiliència en matèria de ciberseguretat amb la signatura d’un protocol d’entesa amb l’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE), entitat de referència en coneixement i recerca d’aquest àmbit. L’acord estableix un marc regulador de cooperació entre les dues entitats amb la finalitat principal d’enfortir les capacitats de ciberseguretat de la ciutadania, pimes i professionals d’Andorra.

La signatura ha tingut lloc aquest dijous a la seu de l’INCIBE, ubicat a Madrid, i ha comptat amb la participació del secretari d’estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, i el director general de l’INCIBE, Félix Barrio.

La signatura amb l’INCIBE és un avenç en l’estratègia nacional de Transformació Digital, i assoleix un dels objectius marcats per al 2025 a l’hora d’impulsar acords i actuacions per a l’enfortiment de les capacitats en ciberseguretat amb la dotació de més coneixement, eines i recursos per als ciutadans i empreses.

En paraules de Marc Rossell, ‘Les oportunitats i els riscos de la globalització tecnològica obliguen als països a alinear-se i cooperar per a defensar un ciberespai segur, lliure, fiable i resilient. La formació i prevenció són les vies més efectives per a aconseguir-ho’.

L’acord contempla la promoció i la difusió d’iniciatives en aquest camp per part de les dues entitats, un intercanvi d’informació per a la prevenció i la gestió d’incidents, i la possibilitat de compartir bones pràctiques i lliçons apreses a partir de programes adreçats a professionals i personal investigador. Per altra banda, també garanteix un suport i ajuda mútua per al desenvolupament i l’execució de projectes estratègics, amb un focus especial en tot allò relatiu a les infraestructures crítiques. Finalment, també es contemplen actuacions de cooperació i col·laboració per a l’impuls de la indústria, la R+D+I i el talent en ciberseguretat.

Una Comissió de Seguiment Operatiu, que estarà formada per un representant d’INCIBE i un altre de l’ANC-AD, s’encarregarà de dissenyar, planificar i executar les actuacions concretes derivades de l’acord, que tindrà una vigència de quatre anys prorrogables. Aquesta entesa amb l’INCIBE se segueix el pla dissenyat per l’ANC-AD amb l’objectiu de teixir relacions de cooperació amb entitats internacionals de renom i alta reputació que permeten absorbir bones pràctiques.

L’Institut Nacional de Ciberseguretat d’Espanya (INCIBE), anteriorment conegut com a Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació, és una societat dependent del Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública a través de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals i està consolidada com l’entitat de referència per al desenvolupament de la ciberseguretat i de la confiança digital de ciutadans, xarxa acadèmica i de recerca, professionals, empreses i especialment per a sectors estratègics. Amb una activitat basada en la investigació, la prestació de serveis i la coordinació amb els agents amb competències en la matèria, l’INCIBE contribueix a construir ciberseguretat a nivell nacional i internacional.