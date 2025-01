Aprovat el pressupost 2025, “l’idoni per a fer front als reptes que tenim com a país”, segons DA

Jordi Jornada durant la sessió parlamentària (Consell General)

El Projecte de llei del pressupost per al 2025 ha quedat aprovat aquest dijous, amb els vots favorables dels grups parlamentaris de la majoria, Demòcrates i Ciutadans Compromesos. El pressupost estima uns ingressos de 633,7 milions d’euros -xifra rècord-, i unes despeses de 668 milions. Això acaba comportant una previsió de dèficit de prop de 34,8 milions d’euros, aspecte que cal contextualitzar ja que, aquest 2024, la previsió era de 32 milions de dèficit i es tancarà amb 20 milions de superàvit, gràcies al “rigor i bona gestió” efectuada pel Govern els darrers anys, ha defensat el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana.

“Aquest mateix rigor i cura de les finances públiques”, segons els taronges, “també és el que garanteix que aquest pressupost per a l’any en curs sigui l’idoni per a fer front, a curt i mitjà termini, als reptes que tenim com a país”.

Jordana ha manifestat que “som conscients que hi ha ciutadans que passen per dificultats, també que el creixement econòmic genera desigualtats en alguns àmbits”, però precisament el projecte de llei destina les principals partides a donar resposta a les necessitats de la societat.

Els ha detallat el president del Grup Demòcrata: 23,3 milions per al parc públic d’habitatges, 1 milió per al programa d’ajut a la compra del primer habitatge, 5 milions per a programes de digitalització i suport a les empreses o els 42,6 milions en ajudes socials. Aquí s’hi sumen les inversions per a millorar les infraestructures i serveis a la ciutadania, com els 5 milions per a la remodelació de l’Hospital de Meritxell; 6,9 milions a la desviació de la Massana-Ordino; 4,1 milions a la desviació de Sant Julià de Lòria; i 1,5 milions per a l’ampliació de la Universitat d’Andorra.

D’altra banda, Jordana ha volgut destacar les esmenes entrades pel Grup Demòcrata, “com la que revaloritza les pensions més baixes, concretament el doble de l’IPC (és a dir, un 5,2%) aquelles que es troben per sota del salari mínim, i l’IPC les que es troben fins al doble del salari mínim”.

També ha ressaltat la que habilita l’exempció de presentar els comptes als empresaris i autònoms amb menys de 150.000 ingressos anuals, “una exempció que fem, ara sí, permanent i definitiva per als anys vinents”. Així com les esmenes de supressió, “per a donar resposta al compromís de posar fre a l’anomenat tràfic legislatiu a la llei del pressupost, eliminant les disposicions finals que feien esment a d’altres textos legislatius no vinculats estrictament amb l’activitat pressupostària o econòmica de les administracions”. Aquestes seran treballades de manera independent al pressupost en lleis autònomes o a través d’altres textos que estiguin vinculats.

El president del Grup Demòcrata ha conclòs la seva intervenció celebrant que es tracta d’un pressupost que plasma “ambició en aquelles inversions que ens permetran seguir creixent com a país, millorant els serveis essencials i dotant Andorra de noves infraestructures que millorin la qualitat de vida dels ciutadans”. Per altra banda, “acompanya la societat, detecta greuges i impulsa empreses, petites i grans”.

El debat sobre la llei del pressupost ha vingut precedit de la votació de fins a 11 reserves d’esmena, presentades pels grups de Concòrdia i Socialdemòcrata. Totes elles han estat rebutjades, després d’un ampli debat en què tant els grups de la majoria com els membres del Govern han defensat el text sortit de la Comissió.

La bancada socialdemòcrata amb Pere Baró, Susanna Vela i Judith Casal (Consell General)

Aprovada la modificació de la llei de l’AQUA

També en la sessió d’aquest dijous s’ha aprovat per assentiment la Proposició de llei de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). Tal com ha explicat el conseller general del Grup Demòcrata Marc Magallon, “el text dona resposta a l’evolució del sector de l’educació superior a Andorra: els darrers anys, s’han incrementat considerablement el nombre de centres existents i les peticions d’instal·lació al país, fet que també ha comportat l’augment de les tasques i responsabilitats de l’AQUA des de 2016, any de la seva creació”.

Paral·lelament, la llei aprovada s’encamina a adequar-se “encara més als estàndards internacionals per a preservar de la millor manera la qualitat de l’ensenyament superior que es desenvolupa al país”, i habilita la possibilitat que l’AQUA esdevingui membre de ple dret de l’Associació Europea per a l’Assegurament de la Qualitat de l’Ensenyament Superior (ENQA), “acció que donarà un plus de prestigi als estudis i formacions que homologa i facilitarà la mobilitat estudiantil i del personal docent”, ha celebrat Magallón. Així mateix, ha afegit el conseller, “s’ha adaptat la llei a l’articulat legislatiu dels diferents organismes i agències dependents del Consell General, per a seguir una mateixa línia en alguns aspectes que els afecten a tots i millorar-ne la seva transparència”.