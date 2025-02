Accident entre dues furgonetes prop de Coll de Nargó

Accident amb dues furgonetes implicades, aquesta nit de divendres al coll de Bóixols (Foto: Bombers Nargó)

Aquest divendres al vespre, els Bombers han intervingut en un accident amb dues furgonetes implicades al coll de Bóixols, que s’ha saldat amb dues persones ferides lleument. L’avís del xoc es va rebre just abans de les nou (20.57 h) des del quilòmetre 22 de la carretera L-511, al municipi d’Abella de la Conca i a prop del terme de Coll de Nargó. Per causes que ara s’investiguen, en el moment de creuar-se per la via un dels vehicles va acabar caient per un barranc, quedant a pocs metres de la calçada, i l’altre va topar amb una tanca.

Al lloc dels fets s’hi van desplaçar fins a sis dotacions, amb la presència dels Bombers Voluntaris de Coll de Nargó, Tremp i Isona. També hi van treballar efectius dels Mossos d’Esquadra i del SEM, que van atendre dues noies que havien patit algunes ferides de poca importància i que havien pogut sortir dels respectius vehicles pel seu compte. Les tasques de neteja de la via es van allargar durant dues hores i mitja i la retirada dels vehicles s’havia programat per a aquest dissabte al matí. Com a mesura de precaució, els agents van desconnectar les bateries de les furgonetes.

L’incident va coincidir amb una hora en la qual nevava en aquesta zona que delimita el Pallars Jussà i l’Alt Urgell, alhora que plovia intensament a cotes més baixes de la mateixa àrea.