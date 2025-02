La Seu: Taller gratuït de l’Oficina Jove sobre tècniques d’estudi

Cartell anunciant el taller sobre tècniques d’estudi a la Seu (Aj. la Seu)

A la Seu, des de l’Oficina Jove s’organitza un taller pràctic i gratuït per a ajudar els estudiants a millorar els seus hàbits d’estudi i optimitzar el seu rendiment acadèmic. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de dotar els joves d’eines eficaces per a estudiar de manera més estructurada i eficient. La regidora de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, manifesta al respecte que “els i les alumnes han de tenir recursos a l’abast per a poder sentir-se més segurs i segures davant els reptes acadèmics i personals”.

Moreno afegeix que, “l’èxit acadèmic dependrà, en gran part, de les eines i estratègies amb les que dotem a l’alumnat. Els continguts d’aprenentatge són importants, però el valor afegit esdevindrà en com de capaços i capaces ens sentim davant d’una oportunitat d’aprenentatge. I, per a sentir que poden, els i les alumnes han de comptar amb mitjans adequats als seus estils i ritmes d’aprenentatge, que és precisament el que pretenen aquests tallers”.

El taller constarà de tres sessions que s’adrecen a alumnes de 6è de primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, on es treballaran diferents tècniques d’estudi per a ajudar-los a millorar la comprensió i retenció de la informació.

Les tres sessions programades, que tindran lloc a la sala polivalent del centre cívic l’Escorxador, de 17 a 18.30 hores, seran les següents:





• Dijous 27 de febrer: Idees clau i subratllat.

• Dijous 6 de març: Resum i esquema.

• Dijous 13 de març: Mapa conceptual i altres eines.

Les places són limitades, i les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic joventut@aj-laseu.cat o trucant al 674 25 99 99.

Aquest taller és una oportunitat per tal que els estudiants aprenguin a gestionar millor el seu temps d’estudi i adquireixin tècniques pràctiques que els podran ajudar a millorar el seu rendiment acadèmic. A més, comptarà amb exemples per a facilitar l’aprenentatge i l’aplicació immediata dels coneixements.