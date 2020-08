El servei de recollida de voluminosos al carrer no estarà operatiu del 31 d’agost al 8 de setembre

El servei de recollida de voluminosos al carrer no estarà operatiu des del dilluns 31 d’agost fins al dimarts 8 de setembre. Durant aquests dies la deixalleria comunal segueix en funcionament sense cap canvi, en el seu horari habitual per poder-hi portar les andròmines, tant a la deixalleria de l’Avinguda Torrent Pregó d’Encamp com al Pas de la Casa que es troba a la planta 0 de l’Aparcament del Bullidor.

En el cas que hi hagi alguna situació d’urgència es recomana trucar al Comú al 873 230.

El servei no estarà en funcionament, durant aquest període curt de temps, per motius organitzatius de l’esdeveniment de la Spartan Race que tindrà lloc el proper cap de setmana al centre d’Encamp.

A partir del 9 de setembre el servei es rependrà amb normalitat i com s’ha desenvolupat després del confinament, i per tant, la recollida d’objectes voluminosos a la via pública dipositats en els punts autoritzats es farà realitzant l’avís previ al Departament d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura del Comú, enviant un correu electrònic a mediambient@encamp.ad o bé trucant al 873 230, i de manera zonificada, és a dir que cada dia de la setmana es realitza una zona diferent de la parròquia.

L’horari per a poder dipositar els voluminosos és a partir de les 20 h del vespre anterior i fins a les 8 h del matí del dia de la recollida.

Al Pas de la Casa

El servei de recollida és dimarts i dijous sense assignació de carrers a cada dia, sinó que és zona única. L’horari per al dipòsit és també a partir de les 20 h del vespre anterior i fins a les 8 h del matí del dia de la recollida.

L’avís s’haurà de realitzat com a mínim un dia abans de que es vulguin treure els objectes al carrer. Els residus s’han de dipositar, en la mesura del possible, prop dels punts de recollida amb contenidors i evitant obstaculitzar el pas de vianants a la via pública.

L’horari d’obertura al públic de la deixalleria és: de dilluns a divendres de 8 a 13:30 h; dimecres, a les tardes, de 14:30 h a 17:30 h i dissabtes, de 9 h a 13:00 h i de 14:30h a 17:30 h i en el cas del Pas de la Casa, de dilluns a divendres de 9 h a 13 h a l’estiu, i a l’hivern de dilluns a dijous també de 14.30 h a 17.30 h.